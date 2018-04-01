关于维生素C，药店不想你知道的6个秘密

核心提示：自从有关部门提出“我国30％的人平时维生素C摄入量不足，得服用维生素C相关产品来补充”的观点后，医药相关的企业和人员都激动起来了。尤其是不少药店售货员，为了卖出高利润产品“睁眼说瞎话”，当然也可能是真的无知……
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自从有关部门提出“我国30%的人平时维生素C摄入量不足，得服用维生素C相关产品来补充”的观点后，医药相关的企业和人员都激动起来了。尤其是不少药店售货员，为了卖出高利润产品“睁眼说瞎话”，当然也可能是真的无知……
维生素C的作用及功能1.98块钱的维生素C纯天然更有效
虽然98块钱的维生素C和2块钱的维生素C分别属于氧化型和还原型药品，但它们的化学活性是相同的，只要你摄入不同价格同样剂量的维生素C，疗效不会有差别。
那98块钱的维C就没有优点吗？有的，可能包装更贵，包装更好看，味道更好吃吧。
维生素C的作用及功能2.服用维生素C可以预防感冒
维生素可以促进免疫蛋白生成，有增强机体抵抗力的作用。对于少部分维生素缺乏导致抵抗力下降的人来说，补充维生素C确实可以预防感冒。但这并不代表维生素C是预防感冒的“万金油”。每天服用2g维生素C的人和每天只吃安慰剂的人发生感冒的几率是一样的。
也就是说，靠服用维生素C来预防感冒比较鸡肋。
维生素C的作用及功能3.口腔溃疡吃点维生素C
在过去十几年或几十年里，大多数人都相信口腔溃疡可以吃维生素C治疗。但是其实口腔溃疡的病因一直是不明确的，而它直接影响预防和治疗方案的制定，所以维生素C治口腔溃疡是目前没有强有力的证据的。而且近来科学家们逐渐达成共识：普通的复发性口腔溃疡并不是我们惯常以为的“维生素缺乏”：不是缺维生素 C，也不是缺维生素 B12，更不是缺叶酸或其他微量元素。而是一种受遗传因素影响的免疫性疾病。吃维生素C治口腔溃疡跟吃维生素C预防感冒一样，大部分时间是鸡肋的。
维生素C的作用及功能4.多吃维生素C抗衰老
维生素c对于皮肤美白，祛斑、促进胶原蛋白表达、抗氧化等功效，但是实际上皮肤吸收率很低。所以维生素C一般而言作为小颗粒的抗氧化剂，以活性成分的工艺添加到大部分保健药物之中。但是抗衰老的功能，目前是没有证实的，大部分为一些保健厂家胡乱宣传的概念，很多包装的概念，就是来自于维生素的巨大推手，鲍林先生而来。而目前业界主流的看法是不推荐额外补充抗氧化剂的，维生素c制品尤其不建议，那么，很显然维生素c和抗衰老就目前来说，没有任何证据证明有关系。
维生素C的作用及功能5.想美白，吃维生素C涂维生素C注射液
维C美白分两种情况。
理论上，维生素 C 能够抑制酪氨酸被活化，阻止它变成黑色素，也就是说，外涂正规足量的维C美白产品可以阻止自己被晒黑，间接美白。
但如果说靠和柠檬水啊吃维生素C来美白，那效果是相当有限的。毕竟我们说了，本来我们普通人就普遍摄入维生素C不足了，经过消化道吸收后量更有限了，根本没有多余的分给皮肤美白。
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