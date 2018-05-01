鸡蛋去皱纹是真的吗？去皱纹的好方法

核心提示：皱纹是变老的主要特征，很多爱美之人当发现皱纹时都非常的恐慌，因为“老了”这个词语对于任何一个年龄段、任何一个身份的人都非常抵触。但是如果没有合适的去皱方法又无力抗争，毕竟皱纹的产生其实和年龄的增长有很大的关系。那么该怎么去皱呢？快速祛皱方法有哪些？
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皱纹是变老的主要特征，很多爱美之人当发现皱纹时都非常的恐慌，因为“老了”这个词语对于任何一个年龄段、任何一个身份的人都非常抵触。但是如果没有合适的去皱方法又无力抗争，毕竟皱纹的产生其实和年龄的增长有很大的关系。那么该怎么去皱呢？快速祛皱方法有哪些？据一些爱美人士介绍鸡蛋去皱纹，这是真的吗？
其实在古时候就已经开始流行用鸡蛋清美容，鸡蛋中有着丰富的蛋白质，对肌肤弹性蛋白的合成，能起到很好的促进作用。鸡蛋清能使松弛的皮肤绷紧，而鸡蛋黄则能给予皮肤营养。现代研究发现，蛋黄里含有卵磷脂、叶酸、胡萝卜素等多种营养成分，对于肌肤有着滋润保养、促进皮肤修复等美容效果。两者交替使用，效果肯定不错。但是鸡蛋怎样用才能去皱纹呢？
黄瓜鸡蛋面膜去皱
鲜黄瓜汁二调羹，加入等量鸡蛋清(约一只蛋)搅匀，每晚睡前先洗脸，再涂抹面部皱纹处，次日晨用温水洗净，连用半至一月，能使皮肤逐渐收缩，消除皱纹有特效。
蛋清亮肤
制作方法：将脸洗净，取鸡蛋1/4的蛋清和蛋黄均匀涂在脸上，动作要快，15分钟内不说笑，让皮肤收敛，然后用温水洗净并擦上润肤液。
适合人群：20至30岁每周2次，30岁以上每周3次，蛋清适用于中性、油性皮肤;蛋黄适用于皮肤干涩无光泽，这样有助于抵御细小皱纹。
蛋清面膜：
制作方法：将蛋清打入碗内(去蛋黄)搅拌至起白色泡沫。加入新鲜柠檬汁6-8滴，搅匀直接涂在脸上
效果：具有收敛皮肤、消炎抗皱的作用。
蛋清蜂蜜面膜
材料：准备蜂蜜50克，鸡蛋一个
将鸡蛋打破，然后取出蛋清，加入蜂蜜，将两者搅拌均匀。在晚上洗完脸之后，临睡前可以用干的刷子沾取面膜刷在脸上，慢慢进行按摩，等三十分钟后自然风干，再用清水洗去。每周两次。
功效：这款面膜能够滋润肌肤，减淡皱纹，还能增白肌肤，补充肌肤所需营养，有驻颜美容的功效。
特别提醒：在使用鸡蛋面膜的时候，不宜时间过长。如果鸡蛋清再脸上干了还继续敷，那么本来鸡蛋清是具有收敛作用的，可以细致毛孔，平复细纹，但是敷太久反而会对皮肤产生拉伸作用，让面积肌肤出现皱纹，所以敷鸡蛋面膜要把握好时间。
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