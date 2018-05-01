女人做好6件事防皮肤衰老

核心提示：每个女人都希望自己能保持年轻，你知道日常该怎样防皮肤衰老吗？
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随着年龄变大，我们的肌肤会变得松弛衰老，但如果你做好下面这几件事，则可以延缓这件事。
远离日晒
90%与皮肤老化有关的问题都是由于过多的日晒所引起的，因此保持皮肤年轻的最好办法就是远离日晒。平时要注意涂擦隔离霜、防晒霜等，保护肌肤免受伤害。
及早抗皱
最好在30—40岁就开始用抗皱产品，这样能够发挥最大的效果。如果在这个年龄之前是会用，它们的养分会对年轻的皮肤造成营养过剩。
补充硒元素
鱼类、红肉(指牛、羊肉等)、鸡肉、谷物和鸡蛋里富含硒元素，它是一种抗氧化物，可以和维生素E一起防止污染物引起的皮肤老化和癌症。健康的食品来源还包括含油丰富的坚果、种子和鳄梨。
补充β胡萝卜素
β胡萝卜素是一种有效的纯天然抗衰老的抗氧化物，它是新鲜的黄色和红色食物中的一种色素，在人体中转化成维生素A已生成新的细胞。可以从杏、桃子、油桃、甘薯、胡萝卜和绿叶蔬菜中摄取。
保持足够的睡眠
睡眠是减少衰老现象最好的方法之一，可以让皮肤在夜间得到恢复。如果你睡不着，不要让室内温度过高，在18—24℃的环境里睡眠品质最好。
不要扮鬼脸
扮鬼脸或做出特殊的面部表情，会导致眉毛和眼部之间产生细纹或皱纹。其实，只需要注意你的面部表情，特别是日晒的时候，就能防止它们的出现。
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