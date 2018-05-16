核心提示：椰子粉原本是生活中一种常见的食物，但是现在有很多人尝试用椰子粉做面膜，那么椰子粉可以做面膜吗？椰子粉怎么做面膜？

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椰子粉可以做面膜吗？

一般情况下还是不要用椰子粉做面膜，虽然椰子粉的营养价值丰富，但是用啦做面膜并没有很好的美容功效，所以椰子粉最好还是用来食用。

椰子粉中含有丰富的锌，可促进少女发育。此外，椰子粉所含的营养元素可促进胶原蛋白及弹力纤维再生，更新老旧的细胞角质，增添肌肤光滑，其所含的维生素E能保持女性青春活力，是一种适合女性日常饮用的饮品。

椰子粉富含人体所需的十八种氨基酸、钙、锌、锰、铁、维生素C等营养元素，是世界上氨基酸含量最高的天然饮品，对小孩的生长发育、老年人抗衰防病、促进人体的新陈代谢有极好的作用。

椰子粉怎么做面膜？

1、深层清洁面膜

取1汤匙椰肉加入1升蜂蜜中，若你是油性皮肤，再加入2汤匙酸牛奶；若你是干性皮肤，再加入适量酸奶油或者凝乳。清洗完面部肌肤以后，将上述面膜轻轻涂于脸上按摩2至3分钟，之后用温水冲洗掉面膜，然后用冷水洗脸。

2、补水保湿面膜

取半汤匙大米并将其碾碎，并加入1汤匙椰子肉和2汤匙椰子汁，轻敷于脸上轻柔按摩。15分钟以后，用室温水将面膜洗净。

3、深层滋养面膜（适合于干性皮肤）

取1汤匙核桃肉、1汤匙捣碎的香蕉。为避免面膜过于浓稠，可以加适量椰子汁。将所有混合物混合均匀后敷于面部15至20分钟，之后用温水将面膜洗净。

4、深层保湿面膜

取2汤匙椰子肉并加入适量椰子汁制成面膜，在脸上涂抹厚厚的一层面膜。15至20分钟以后用矿泉水洗净。

5、抗皱保湿面膜（适合于衰老干燥肤质）

取1汤匙燕麦粉、1汤匙蜂蜜，并加入适量椰子汁，制成粘稠的面膜，涂抹于脸上。10分钟以后，用室温水把脸洗净。

6、保湿滋养面膜（适合于干性及混合肤质）

将鳄梨果肉与1至2汤匙椰子汁混合，制成面膜，涂抹于脸上。15分钟以后，用温水洗净。

7、保湿滋养面膜（适合于干性肤质）

取适量椰子肉、1汤匙酸牛奶、1汤匙糖，并将其混合加入蜂蜜中，制成面膜涂抹于脸上，按摩3分钟后用温水洗净。