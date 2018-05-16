　　椰子粉可以做面膜吗？

核心提示：椰子粉原本是生活中一种常见的食物，但是现在有很多人尝试用椰子粉做面膜，那么椰子粉可以做面膜吗？椰子粉怎么做面膜？
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
一般情况下还是不要用椰子粉做面膜，虽然椰子粉的营养价值丰富，但是用啦做面膜并没有很好的美容功效，所以椰子粉最好还是用来食用。
椰子粉中含有丰富的锌，可促进少女发育。此外，椰子粉所含的营养元素可促进胶原蛋白及弹力纤维再生，更新老旧的细胞角质，增添肌肤光滑，其所含的维生素E能保持女性青春活力，是一种适合女性日常饮用的饮品。
椰子粉富含人体所需的十八种氨基酸、钙、锌、锰、铁、维生素C等营养元素，是世界上氨基酸含量最高的天然饮品，对小孩的生长发育、老年人抗衰防病、促进人体的新陈代谢有极好的作用。
椰子粉怎么做面膜？
1、深层清洁面膜
取1汤匙椰肉加入1升蜂蜜中，若你是油性皮肤，再加入2汤匙酸牛奶；若你是干性皮肤，再加入适量酸奶油或者凝乳。清洗完面部肌肤以后，将上述面膜轻轻涂于脸上按摩2至3分钟，之后用温水冲洗掉面膜，然后用冷水洗脸。
2、补水保湿面膜
取半汤匙大米并将其碾碎，并加入1汤匙椰子肉和2汤匙椰子汁，轻敷于脸上轻柔按摩。15分钟以后，用室温水将面膜洗净。
3、深层滋养面膜（适合于干性皮肤）
取1汤匙核桃肉、1汤匙捣碎的香蕉。为避免面膜过于浓稠，可以加适量椰子汁。将所有混合物混合均匀后敷于面部15至20分钟，之后用温水将面膜洗净。
4、深层保湿面膜
取2汤匙椰子肉并加入适量椰子汁制成面膜，在脸上涂抹厚厚的一层面膜。15至20分钟以后用矿泉水洗净。
5、抗皱保湿面膜（适合于衰老干燥肤质）
取1汤匙燕麦粉、1汤匙蜂蜜，并加入适量椰子汁，制成粘稠的面膜，涂抹于脸上。10分钟以后，用室温水把脸洗净。
6、保湿滋养面膜（适合于干性及混合肤质）
将鳄梨果肉与1至2汤匙椰子汁混合，制成面膜，涂抹于脸上。15分钟以后，用温水洗净。
7、保湿滋养面膜（适合于干性肤质）
取适量椰子肉、1汤匙酸牛奶、1汤匙糖，并将其混合加入蜂蜜中，制成面膜涂抹于脸上，按摩3分钟后用温水洗净。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
夫妻性生活怎样的频率最合适？性生活是夫妻生活重要…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]