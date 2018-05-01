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挤青春痘一定会留疤吗？怎么去痘印

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2018-05-3139健康网
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核心提示：在社交网络发展迅猛的今天，很多人都从各种渠道接收到挤痘痘会留疤的教诲。但绝大多数人都控制不住自己挤痘痘的手，只能跑来问小编，挤青春痘真的会留疤吗？今天，小编就大家一个答案。

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　　在社交网络发展迅猛的今天，很多人都从各种渠道接收到挤痘痘会留疤的教诲。但绝大多数人都控制不住自己挤痘痘的手，只能跑来问小编，挤青春痘真的会留疤吗？今天，小编就大家一个标准答案。

　　

　　青春痘是什么

　　青春痘，又称痘痘、痤疮，它是由于毛囊和皮脂腺阻塞，发炎引发的一种慢性炎症性的皮肤病，多发于青春，但长痘痘不代表你还年轻，只能说明你皮肤差。现实就是这么残酷。

　　挤痘痘一定会留疤吗

　　当然不，只有皮肤又厚又硬的人群挤痘痘才会留疤。究其原因，是这类人长痘痘时炎症会比较严重，乱挤痘痘炎部位细胞容易受伤害，会让皮肤凹下去。而且患处周围的皮肤会发红，患处直接变成红紫色。不管是红印还是凹陷，都比较难祛除。

　　肤质正常的人，适当挤掉一些小痘痘不仅不会长疤，还能加速愈合、彻底痊愈。当然要注意消毒和手法，最好去医院处理。

　　怎么预防长痘痘

　　前面提到，长痘痘和皮肤毛囊堵塞有很大关系，因此，预防痘痘先做好3点;

　　1.长痘痘期间不要用化妆品，甚至是一些比较滋润的护肤品，因为以上两种产品经常会含有致痘物质，会让痘痘变严重，病程延长。

　　2.不要随便将痘痘问题托付给美容院，有些痘痘可能是激素、螨虫等问题，不去医院彻底治疗随便处置可能引起反效果。

　　3.注意生活规律，平时不要有事没事就伸手摸脸，哪怕你每次摸脸前手都消毒了，频繁摩擦脸部皮肤也可能让脸部皮肤屏障受损，进而皮肤变差。

　　4.尽量清淡饮食。油腻辛辣刺激的食物会刺激皮脂分泌，加重青春痘病情。

　　有人问，如果已经留下痘疤了呢？是不是无药可救，也不是，痘坑的话可以到正规医院皮肤科或美容科进行点阵激光祛疤，痘印可以使用一些美白产品来减淡到肉眼不可见，含维C、烟酰胺等成分的大品牌精华是不错的选择。

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