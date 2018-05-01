唇膏还能当化妆工具？怎么用？

核心提示：唇膏只能用来滋润唇部？不，它还是万能的化妆工具呢？不仅能卸妆，还能给眉毛定型。快来看看怎么使用吧！

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唇膏只能用来滋润唇部？不，它还是万能的化妆工具呢？不仅能卸妆，还能给眉毛定型。快来看看怎么使用吧！

1、卸眼妆

眼部肌肤脆弱，眼部的妆容也并不容易卸得干净彻底，更有的美眉大大咧咧，每次卸眼妆都是马马虎虎，这可不行哦。如果你嫌用卸妆油卸妆太麻烦，不妨来试试唇膏吧。小小的唇膏用起来十分方便，对于卸掉眼部妆容，效果也是棒棒哒。

具体用法：用棉签蘸取少量的唇膏，涂抹在眼部肌肤上，再轻轻晕开，按摩几分钟的时间，眼部妆容即可轻松清理干净。

2、修长睫毛

你还在抱怨自己的睫毛不够长吗？你有救了，一支小小的唇膏可以帮到你哟！唇膏中富含油分，能有效促进睫毛的增长。

具体用法：在涂睫毛膏前，用唇膏来打底，给睫毛加上一层保护膜，然后再涂抹睫毛膏，这样不仅容易拉长睫毛，还可以有效为睫毛定型哦。

3、型眉妆

漂亮的眉妆可以为你的整体形象加分很多，而有些美眉的眉毛非常容易耷拉下来，所以，你需要在定眉妆的时候，先把眉毛来定个型，然后再使用眉笔描眉。

具体用法：用手指指腹蘸取少量的唇膏，顺着眉毛的生长方向进行擦拭，不需要涂抹太多，唇膏具有一定的粘附性，所以，可以将美眉修理得很整齐，而后再用眉笔上色，整个眉毛部位就会显得更加服帖和自然。

4、卸唇妆

如果你习惯性地涂抹口红，那么，为唇部肌肤卸妆也是个需要花功夫的事情哦！唇膏不仅可以用来滋润保护唇部肌肤，它还能够清理唇部皮肤的死皮和垃圾，尤其是帮助卸唇妆，效果更是极好的！

具体用法：在卸唇妆之前，先用手指蘸取少量的唇膏，涂抹在双唇皮肤上，然后用面前蘸取适量的卸妆液，来清理唇部皮肤的残余口红，这样卸掉唇部妆容，速度会更快，效果也更好，同时，还能够起到保护唇部肌肤、避免产生小细纹的作用。