天天都敷面膜好不好？

核心提示：经常我们听到明星们天天用敷面膜来保养皮肤，可是专业人士却告知，面膜不能天天敷，到底面膜能不能天天敷呢？

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

经常我们听到明星们天天用敷面膜来保养皮肤，可是专业人士却告知，面膜不能天天敷，到底面膜能不能天天敷呢？

1、不能天天做面膜

千万不要天天敷面膜，过度保养，时间久了毛囊及皮脂腺会因为阻塞而发炎，引发粉刺和痘痘。要知道一味的依赖面膜，过度频繁使用不会让你的肤质真的变好，反而会对皮肤产生一种负担。

2、皮肤保养要注重清洁

时间不断流失，肌肤的角质也在堆积，在没有及时进行去角质护理时，只重视天天敷保湿面膜，这就好像在未脱落的角质间涂上一层物质让它暂时平滑，日积月累导致的结果是角质会肥厚到无法透光，肌肤自然也会失去光彩变得干燥没有生命力。

3、长痘痘不要用睡眠面膜

睡眠面膜通常呈半透明或者透明啫喱质地，适合偏敏感和偏油性肤质。干性肤质推荐使用油脂添加量较高的滋润型膏状面膜。痘痘肌肤首选面贴膜，由于此类肌肤比较敏感如果要用睡眠面膜，建议在涂抹20分钟后用清水洗净，避免堵塞封闭再次滋生痘痘。

4、敷面膜不可太久

节约意识非常值得嘉奖，但要用对地方！如果敷面膜的时间超支，会导致肌肤失水、失养分。遵照使用说明做才是明智之举。如果你实在舍不得丢掉剩余的精华液，建议用在身体的其他部位。

5、面膜不要太便宜

虽然不能武断的判断便宜就没好货，但是在面膜的世界里太便宜的东西最好不要沾，如果不怕越贴越惨的话…荧光剂在市场上没有被禁用，但这类做表面工作的成分，没有实际使用意义。