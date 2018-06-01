这8种食物是天然护肤品

核心提示：好肌肤可以吃出来，下面这8种食物是皮肤专家总结的对肌肤有益的食物，赶紧吃起来吧。
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想要皮肤好，除了做好日常肌肤护理，还可多吃对肌肤有益的食物。下面这8种食物是皮肤专家总结的对肌肤有益的食物，爱美的你还在等什么？
1.苹果
苹果是种低热量食物，每100克只产生60千卡热量；苹果中营养成份可溶性大，易被人体吸收，故有“活水”之称，有利于溶解硫元素，使皮肤润滑柔嫩。苹果中还有铜、碘、锰、锌、 钾等元素，人体如缺乏这些元素，皮肤就会干燥、易裂、奇痒。苹果皮中的抗氧化剂槲皮素可保护皮肤免受短波紫外线的伤害。因此，大太阳天，出门前除了抹防晒霜，不妨再吃个苹果。
2.西红柿
西红柿含胡萝卜素和维生素A、C，有祛雀斑、美容、抗衰老、护肤等功效，还可治疗感染性皮肤病。西红柿可以平衡皮肤的PH值，祛斑美白。同时，西红柿中的番茄红素可保护皮肤中的胶原，使之不易剥落。德国研究发现，番茄红素有助展平皱纹，使皮肤细嫩光滑。常吃西红柿还不易出现黑眼圈。
3.莴苣
莴苣是菊科莴苣属之一年生或二年生蔬菜。6片莴苣叶子就可以提供1天所需的维生素A，可促进细胞代谢。莴苣中还含有一定量的微量元素锌、铁，特别是莴苣中的铁元素很容易被人体吸收，经常食用新鲜莴苣，可以防治缺铁性贫血。另外莴苣中的钾能促进血液循环，让皮肤获得更多养分。
4.
大豆富含大豆异黄酮，这种植物雌激素能改善皮肤衰老，还能缓解更年期综合征。此外，日本研究人员发现，黄豆中含有的亚油酸可以有效阻止皮肤细胞中黑色素的合成。因此，三四十岁的妇女常吃大豆，有助于改善皮肤松弛。
5.杏仁
杏仁富含纤维以及抗氧化剂——维生素E，所含的矿物质镁，是身体产生能量、塑造肌肉组织和维持血糖的必需品。同时杏仁能在饮食减肥中稳定血糖，有效防止因过度饥饿引起的暴食及肥胖。不过，杏仁最神奇的功能是它可以阻止身体对热量的吸收。研究发现，杏仁细胞壁的成份可以降低人体对脂肪的吸收。每天吃一把杏仁可提高维生素E水平，维生素E能抑制皮肤衰老，防止色素沉着。
6.核桃
核桃美容效果非凡，其富含的α亚麻酸，可滋润皮肤，保持皮肤弹性。核桃仁中所含维生素E，可使细胞免受自由基的氧化损害，是医学界公认的抗衰老物质，所以核桃有“万岁子”、“长寿果”之称。
7.优质初榨橄榄油
橄榄油中所含丰富的单不饱和脂肪酸和维生素E、K、A、D等及酚类抗氧化物质，能消除面部皱纹，防止肌肤衰老，有护肤护发和防治手足皴裂等功效。《柳叶刀——肿瘤学》杂志刊登的一项研究发现，有益健康的初榨橄榄油所含的必需脂肪酸（EFAs）有助于防止紫外线伤害皮肤，并有助于皮肤保湿。人体无法合成EFAs，因此最好每天摄入1汤匙橄榄油。
8.黑巧克力
可可中的脂肪可促进血液循环。一项研究显示：如果女性每天喝含有2大汤匙富含类黄酮的可可粉，连续喝12周以后，她们的皮肤明显变得光滑了，皮肤上存有更多的水分，血液循环更加通畅。而每天吃1盎司富含类黄酮的黑巧克力也可以达到同样的美肤效果。
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