夏季喝三种汤美白又祛斑

核心提示：夏季阳光强烈，很容易晒黑长斑，夏季想要美白，除了做好防晒工作，还可从饮食上进行调理，夏季吃什么能美白？

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夏季阳光强烈，很容易晒黑长斑，对于爱美的女性来说，夏季美白是一项非常重要的课题。夏季美白，除了做好防晒工作，还可从饮食上进行调理。下面小编给大家推荐几个美白食疗方。

柠檬冰糖汁

将柠檬榨汁，加冰糖适量饮用，不仅可以白嫩皮肤，防止皮肤血管老化，消除面部色素斑，而且该祛斑食物还具有防治动脉硬化的作用。

黑木耳红枣汤

取黑木耳30克，红枣20枚。将黑木耳洗净，红枣去核，加水适量，煮半个小时左右。每日早、晚餐后各一次。经常服食，可以驻颜祛斑、健美丰肌，并用于治疗面部黑斑、形瘦。

豆芽汤

锅中加清水适量，烧沸，放入洗净的豆芽，煮至豆芽熟时即成。清淡，有芽的香味，但不可加盐，喝淡汤，食豆芽。

豆芽清热解毒，解暑生津。此汤有润肌肤，祛疣赘的作用。适用于治疗扁平疣、鸡眼等症，是去面部斑痕很好的辅助食品。

除此之外，日常生活中的其他一些食物也能够很好的进行祛斑，如西红柿，黄瓜，胡萝卜等。夏季因为紫外线比较强烈，日常外出要多注意！此外，夏季饮食还要注意不要吃感光的食物，注意给皮肤补充足够的水分。