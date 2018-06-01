39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 美发 > 护发常识 > 正文
综合
问医生

头发稀少吃什么可以改变发质

美容文章排行榜
2018-06-1439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：头发稀少怎么护理？相信还有很多小伙伴们还不知道头发稀少怎么护理吧？一起来看看。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　头发稀少怎么护理？相信还有很多小伙伴们还不知道头发稀少怎么护理吧？一起来看看。

　　吃什么可以改变发质

　　1、多吃含硫氨酸的食品：此类氨基酸是滋养头发的主要成分，大多存在于动物性食品、豆类和包心菜中。适度地摄取这些物质，可以提供毛发生长的必需营养。但是，过度食用肉类，不仅无法促使毛发生长，反而会造成毛发脱落。

　　2、多吃含胆碱的食物：如蛋、小麦胚芽、豆类、燕麦粥和糙米等。

　　3、多吃含环己六醇的食物：如卵磷脂、米糠、全麦和豆类。

　　4、多吃含对氨安息香酸的食物：如香菇、包心菜、葵花子、燕麦、菠菜等。

　　5、多吃含丰富维生素B的食物：如全谷类、肝脏、瘦肉、豆类及新鲜蔬果。

　　6、多吃含脂肪酸的食物：如鱼类。

　　头发稀少怎么护理

　　1、切勿保养过度

　　过于频繁的梳头也是保持发丝浓密的大忌，如果频繁梳理发丝会让发根部分的油脂通过梳子转移到发干上，从而让发丝更加沉重，造型也变得更加扁塌没型，在梳子的选择上尽量选择宽齿梳，以减少与发丝表面的接触。

　　2、头发不宜留的过长

　　越是稀薄的头发就越不是很留长发，越长越是有垂坠感反而显得更少，建议采用空气烫发或者富有层次的纹理烫发，在造型时，着重对发根造型，增加轻盈感和蓬松感，让头发显得更多。

　　3、应避免频繁染烫

　　染烫会使头发的结构发生重大变化，现在的烫发技术，一般都要辅助化学药水来处理头发，而这些烫染发剂里含的一些物质，极易损伤头发的油脂，致使头发变干，易断，失去光泽。

　　4、梳头疗法

　　每天早上梳头100下，不但能刺激毛囊，而且可以使发隙的通风良好，因为头发最容易出汗且被热气笼罩，故经常梳头能防止脱发及头皮屑。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

头发 头发稀少 发质

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

唇膏还能当化妆工具唇膏还能当化妆工具
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2018　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈