头发稀少吃什么可以改变发质

核心提示：头发稀少怎么护理？相信还有很多小伙伴们还不知道头发稀少怎么护理吧？一起来看看。
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头发稀少怎么护理？相信还有很多小伙伴们还不知道头发稀少怎么护理吧？一起来看看。
吃什么可以改变发质
1、多吃含硫氨酸的食品：此类氨基酸是滋养头发的主要成分，大多存在于动物性食品、豆类和包心菜中。适度地摄取这些物质，可以提供毛发生长的必需营养。但是，过度食用肉类，不仅无法促使毛发生长，反而会造成毛发脱落。
2、多吃含胆碱的食物：如蛋、小麦胚芽、豆类、燕麦粥和糙米等。
3、多吃含环己六醇的食物：如卵磷脂、米糠、全麦和豆类。
4、多吃含对氨安息香酸的食物：如香菇、包心菜、葵花子、燕麦、菠菜等。
5、多吃含丰富维生素B的食物：如全谷类、肝脏、瘦肉、豆类及新鲜蔬果。
6、多吃含脂肪酸的食物：如鱼类。
头发稀少怎么护理
1、切勿保养过度
过于频繁的梳头也是保持发丝浓密的大忌，如果频繁梳理发丝会让发根部分的油脂通过梳子转移到发干上，从而让发丝更加沉重，造型也变得更加扁塌没型，在梳子的选择上尽量选择宽齿梳，以减少与发丝表面的接触。
2、头发不宜留的过长
越是稀薄的头发就越不是很留长发，越长越是有垂坠感反而显得更少，建议采用空气烫发或者富有层次的纹理烫发，在造型时，着重对发根造型，增加轻盈感和蓬松感，让头发显得更多。
3、应避免频繁染烫
染烫会使头发的结构发生重大变化，现在的烫发技术，一般都要辅助化学药水来处理头发，而这些烫染发剂里含的一些物质，极易损伤头发的油脂，致使头发变干，易断，失去光泽。
4、梳头疗法
每天早上梳头100下，不但能刺激毛囊，而且可以使发隙的通风良好，因为头发最容易出汗且被热气笼罩，故经常梳头能防止脱发及头皮屑。
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