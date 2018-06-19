生活坏习惯 让美容成泡影

核心提示：“爱美之心，人皆有之”，美女们往往担心自己对肌肤呵护不够而过度护理，然而却不注意日常生活中的细节保养，导致护肤 难题久久未能解决。你的生活习惯中究竟有多少会造成皮肤问题呢？

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让美白失效的坏习惯

坏习惯一、过度美白

过分地美白会伤害到我们的皮肤，增加长色斑的机会。为了美白会频繁地做磨砂或者做一些化学脱皮，让皮肤的表皮角质层脱离，这样会使皮肤容易对光敏感，变得干燥，太阳一晒马上就起红疹，出现色素沉着反而比原来更加严重。

坏习惯二、长期面对电脑

电脑辐射有五宗罪：面部长痘，辐射斑，肌肤干燥晦暗，眼睛视力下降，黑眼圈，但是随着电脑应用的不断扩大，我们的生活和工作又都离不开电脑。防辐射的隔离工作很重要，上妆前涂上防辐射隔离霜，可以有效地阻挡电脑辐射对肌肤的伤害，减少色素沉淀的机会，远离雀斑黄褐斑。

让你“战痘”失败的坏习惯

坏习惯一、带妆睡觉

即使你一个晚上不卸妆，就可毁去一个月的护肤效果。留在肌肤上的化妆品，会堵塞你的毛孔，容易长出暗疮。

坏习惯二、喜欢晒太阳

经常接触阳光会令汗腺及皮脂腺的分泌活跃，阻塞毛孔，加速发炎，宜戴帽。

坏习惯三、饮酒

酒令血液转为弱酸性，间接造成暗疮问题，患者饮酒会加速血液循环，引爆暗疮。

坏习惯四、喜欢吃煎炸食品

煎炸食物的油分多，若在油脂分泌的过程中受阻塞或细菌感染，就会长出暗疮来。

坏习惯五、化妆时粉太厚

化妆品会阻塞毛孔呼吸，而且粉粒会跟油脂细菌混在一起，令暗疮恶化。

让你皮肤提前衰老的坏习惯

坏习惯一、定期去角质，并且使用果酸类保养品

去角质是改善肌肤粗糙、毛孔粗大及粉刺的直接方式，一般每周一次去角质护理既可帮助角质层正常代谢，但油性肌肤或混合性肌肤的女性通常会选择每周两次，专家指出在这种情况下，仅仅需要局部去角质就足够了，如在T字区域，并不适合全脸进行。同时，长期有暗疮困扰的女性，日常护肤品中多含有果酸、A酸类成分，更不适合反复使用物理性去角质产品。

坏习惯二、用力按摩和大量使用面霜

厂家通常建议涂抹保养品时，辅以按摩手势，以帮助保养品渗透。现在我们已经知道用力过度，会拉扯肌肤，破坏肌肤的组织结构，造成松弛及皱纹提前产生，因此按摩时一定要顺肌肤本身的纹路方向，用力道较轻的中指和无名指指腹，才不会造成肌肤负担。

坏习惯三、使用眼霜后打圈按摩

眼周皮肤是脸庞上皮肤最薄的部分，上面提到的那种笨拙的按摩最容易导致弹性纤维的流失，使肌肤松弛，小细纹横生。因此在使用眼霜时，指腹的轻拍，指压能有效促进循环，帮助淋巴液排出，加速眼霜吸收，比无法熟练使用的按摩手法更可靠、有效。

坏习惯四、频繁使用喷雾，导致水分自由挥发

很多女性爱用喷雾为肌肤补水，同时还能达到舒缓与镇定的功效，带来柔润舒爽的感觉。但为了让肌肤多吸收点水分，总爱让水珠持久停留在肌肤上，甚至让它自己干燥，事实是水分在挥发的时候，肌肤表面的盐分结晶会从肌肤内向外吸水，反而会带走肌肤内部的水分，长期如此，造成肌肤深度缺水。其实，喷雾水，仅需要在肌肤逗留30秒，就该轻轻印干，然后涂抹保湿产品。