夏季吃绿豆能消暑还能美容养颜

核心提示：很多人夏季都喜欢喝绿豆汤，绿豆不但能消暑，还有美容养颜的功效哦。
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
绿豆属于豆科、豇豆属，一年生直立草本植物的种子。绿豆含蛋白质（主要是球蛋白类）、脂肪、糖类、胡萝卜素、叶酸、钙、磷、铁、维生素A、B、C等成分。
绿豆含有大量的膳食纤维，能降低人体胆固醇及脂肪，还能帮助胃肠蠕动、促进排便。绿豆含有丰富的赖氨酸、蛋白质与矿物质，可防治中暑、目赤、喉痛、便秘、烦渴等症。绿豆还具有抗老化、美容养颜的功效，其所含蛋白质、磷脂均有兴奋神经、增进食欲的功能，经常精神萎靡、食欲不振的人不妨多吃绿豆，可以助你恢复活力。下面教你做两种简单的绿豆粥。
绿豆食谱推荐1：南瓜绿豆汤
南瓜削皮、切块，绿豆洗净；将绿豆及地瓜丢入锅中，加入10倍的水，设定1.5小时；时间到后，加点糖调味即可。
绿豆食谱推荐2：黑糖绿豆冻
绿豆洗净后浸泡水中约1小时以上；绿豆放进内锅中加1.5杯水，外锅加1杯水后按下电锅开关，等开关跳起再闷约10分钟，就可以煮出粒粒分明的绿豆，绿豆待凉后，分装于果冻模中备用；干净锅中加入1000ml水煮沸后，将黑糖放入以小火拌匀溶解；吉利T粉再加进去黑糖水里，一边加入锅中一边搅拌避免结块。 待略凉后，再倒入加了绿豆的果冻模中置凉，最后再移入冰箱冷藏约1-2小时至凝固即可。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
很多人都会记住自己的初吻和初夜是什么时候，盖因幸…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
小满时节里，养生粥一直是作为食疗养生的手段来推荐…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]