睡前保养错误会加速衰老

核心提示：你是不是在睡觉前会涂抹很多护肤的产品？什么乳液啊，精华露啊等等，想着补充肌肤的水分，然后皮肤就会润润的了，其实，这样做，有可能会加快肌肤的衰老呢，因为你的皮肤承受不了这么多的护肤品。

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你是不是在睡觉前会涂抹很多护肤的产品？什么乳液啊，精华露啊等等，想着补充肌肤的水分，然后皮肤就会润润的了，其实，这样做，有可能会加快肌肤的衰老呢，因为你的皮肤承受不了这么多的护肤品。

1、乳液擦得越厚就越滋润？

正确方法：睡前，涂适量的护肤品在脸部，脸部皮肤便能很好地吸收。千万不可给皮肤“增重”，反而可以“减重”。时下日本最流行的“肌断食”保养法，正是基于为皮肤“减负”的原理而提出的，它提倡连续几天减少护肤品的用量，一般而言，最好能让肌肤“休息”1~3天。 这样的皮肤才会更健康。

2、日霜也用在晚上？

有些美眉为了方便或者节约成本，睡前直接涂抹日霜当晚霜，以为效果一样，可以对肌肤进行保养。其实，这是个大大的错误。皮肤日夜分工不同，白天皮肤主要排泄、抵御外界侵蚀，晚上皮肤主要吸收，尤其在晚上10点至凌晨2点间。所以日霜主要帮助锁水、防晒，而晚霜则要求营养性、功效性强。

正确方法：睡前洗脸后，喷完爽肤水后涂抹晚霜，让皮肤在正确的时间吸收正确的养分。这样的皮肤才会正常地工作。让你在睡醒后也能感受到细嫩的皮肤。

3、敷面膜时间越久效果越好？

有些美眉在敷面膜时为了得到更好效果，直接就敷着面膜很长时间甚至睡觉。这样会使肌肤不可以自然地透气，因为面膜在一定的时间后功效就会消失，敷得越久只会有害无益。

正确方法：一般来讲，如果没有特殊说明可以过夜，补水型面膜不要超过20分钟，否则会堵塞毛孔；而清洁功效的矿物泥面膜只需要停留3~5 分钟；织布式面膜在八分干时就应除去，因为面膜干透后，反而会加快肌肤表层的水分蒸发。

4、卸妆油使用次数越多越好？

现在一些广告上都建议美眉们不单在化妆后需要使用化妆油来卸妆，在日常出门回家后也需要使用卸妆油把脸上的灰尘卸掉。卸妆油虽有深层清洁肌肤作用但频繁使用依然会出现痘痘发炎等不适表现。

正确方法：为减少不必要的刺激只浓妆时候才用卸妆油为妙，同时也可以使用一些含有植物精华的卸妆油，这样可以减少皮肤的负担。

5、用力过量地涂抹眼霜就能帮助吸收？

眼部肌肤是十分脆弱的而且相对于脸部其它肌肤来说十分的薄。如果你用力涂抹或过度拉扯并过量地使用眼霜。眼部肌肤不单不会变得幼嫩，反而会让皱纹越来越多，眼部肌肤越来越粗糙。

正确方法：用中指指腹轻柔涂抹眼部四周肌肤，动作要慢要轻。眼霜用量只要每次用绿豆大小两粒即可然后顺着内眼角上眼皮眼尾下眼皮做环形按摩按摩时不要向下用力应该向上舒展按摩时间不宜太长控制3-5分钟这样你会发现眼部的皱纹变少了，也越来越嫩滑了。