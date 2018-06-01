爱长痘痘的女生别吃这几类食物

核心提示：有的女生总是长痘痘，痘痘女除了要注意肌肤护理，还应注意饮食，爱长痘痘的女生千万别吃下面这几类食物。

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脸上总是长痘痘，实在影响观感，爱长痘痘的女生除了要注意肌肤护理，还应注意饮食，比如下面这几种食物，一定不能吃。

辛辣食物

爱长痘痘的人，食物宜清淡、素食，少食或不食辛辣厚味，忌食生葱、生蒜、辣椒等有刺激性的食物，以及烈性洒、浓茶和咖啡等。辛辣食物可刺激雄性激素分泌增多，过多的雄性激素可刺激皮脂腺分泌皮脂增多，而皮脂分泌增多又是青春痘发生或加重的主要因素。

油腻食物

少食奶油、肥猪肉等富含脂肪的食物及油炸食品。因为油腻性的食物可以增加皮脂腺分泌皮脂，使本来就油腻的皮肤变得更油。

高糖食物

含糖量高的食物也不宜多食，如巧克力及各种糖果，因为过多的糖在体内可转化成脂肪，脂肪又可增加皮脂的分泌。

发物食物

少吃海腥发物，像鱼、虾、羊肉、贝壳类。也不宜多食一些温热性食物如韭菜、牛、羊、狗肉等。