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夏季保湿控油的水油平衡计

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2018-06-26爱秀美
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核心提示：夏日想要肌肤不油腻又滋润，你要做的就是找到水和油的平衡点。

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　　到了夏天，不管你在世界的哪一个角落，所有的职业女性都生活在同一个环境之中，这就是“空调房”。全天几乎绝大部分的时间都是在空调房里度过的，这样的你的肌肤怎么受得了这般干燥，等夏天过完还不变成一个缺水皱巴巴的干苹果？夏日想要肌肤不油腻又滋润，你要做的就是找到水和油的平衡点。

　　12小时日间攻坚战场

　　温度每降低1℃，空气湿度会下降4%，皮脂分泌亦会减少10%，不难想象每天坐在比室外温度低10℃左右的空调里，肌肤的保水作用将被削弱到什么程度。所以有统计指出，在空调间里，光是脸部，一小时就要流失50毫升水分，12小时坐下来，差不多一瓶矿泉水的水量就从我们的脸上溜走了，如果算上全身，1～2升的水量，竟几乎有一大瓶可乐那么多。如果不随时内外补充水分，“风干”这一说法将能非常贴切地形容我们的肌肤状态。于是日间的12小时，要从早晨的梳洗准备工作的每分每秒开始，完全不能松懈，让胜利的天平永不倾向油光。

　　晨间6分钟打底：早间护肤 过程是赢得全天胜利的关键，只需要6分钟，轻松胜出空调间日间挑战第一回合。

　　1分钟洁面：

　　全天肌肤的不干燥不紧绷，要从温和的早间洁面开始。为了清除油腻感和代谢加快的角质，很多人选择在夏季选用比较强力的洁面产品，这无可厚非。但早间的肌肤，没有太多油脂和角质需要清洗，乳霜或啫喱态洁面产品已经可以满足需求。如果独爱冰凉清爽的感觉，可以选用加入薄荷柠檬等精油成分的温和洁面产品，作为唤醒肌肤的Morning call。

　　1分钟面霜

　　一款保湿 效果好的轻质乳霜是制胜关键，也是许多人年复一年寻觅的焦点单品。好的夏日面霜需要具备以下三种特征，第一自然是质地轻盈，啫喱或凝胶态的面霜正是为了夏季而生，同为乳霜，也有薄厚轻重之分。第二便是油水平衡，选择怎样的质地，究竟还是要看自家肌肤特性：若本来是极干性，选择含有一定油分的面霜更有助锁水，皮脂分泌旺盛的人，无油面霜自然十分理想。第三自然是功效全面，夏日控油保湿固然重要，但日常肌肤问题并不会因此知趣地消失，除了保湿控油之外，有美白 、抗氧化、紧致乃至防晒等多种功效的面霜会更受欢迎，在一举解决其他肌肤问题的同时，也避免了重复涂抹带来的油腻感。

　　3分钟面膜：

　　除了清爽保湿 的面霜外，长期征战空调房，一些额外的保湿补习要一早就做好。如果肌肤外油内干的格局已经形成，不妨在面霜前多加一道保湿精华素，并选用保湿效果优良的化妆水，给肌肤“开胃”，面霜效果发挥更佳。若是在穿衣刷牙的间隙快速敷好一个保湿面膜，只要三五分钟，就能让一整天的肌肤状态获得本质提升。

　　1分钟控油：

　　上妆前可以选用局部控油产品，防止T区出油过多带来的脱妆乃至毛孔问题。全脸控油适用于“油田”型肌肤，选取的产品不仅仅应当有瞬间收缩毛孔、吸收油脂的哑光效果，而更能作用于皮脂腺，含调理油脂分泌成分，如BHA、B族维生素和天然精油等成分。

　　12小时夜晚加强战场

　　睡眠时间可以自己决定空调怎么开，因此成为肌肤休养生 息的好时机。在我们静静享受梦乡的同时，肌肤也正在为收复日间水油战争沦陷的失地继续战斗，默默地完成自我修护和调整的过程，有什么办法可以助它一臂之力呢？

　　夜间三招制胜

　　好的战术能够有效利用天时地利。为肌肤营造一个舒适的睡眠环境，是晚间战场的制胜关键。总的来说，睡眠环境的设置应该注意以下三点。

　　1、空调温度设置和外界温差应该不高于7摄氏度。为了让肌肤的抵抗力和自我调节能力能够良好发挥，应当尽量避免忽冷忽热的情况发生。

　　2、空调温度应该高于或等于26摄氏度。除了节能考虑之外，为了肌肤不在强力冷气下流失太多水分，空调温度不宜过低，也要防止空调直接对肌肤送风。

　　3、室内湿度应保持在50-60%，这个湿度是能保持肌肤水油平衡，又不至于感到潮湿憋闷的数值。如果过于潮湿或过于干燥，可以用空调的抽湿功能加上空气加湿器来进行调节。

　　除了对睡眠环境的调整，毫不松懈继续做护肤 文章也是夜晚战场的主旋律。密集护理的补水疗程、成分精纯的保湿 精华素，瞬间充盈细胞滋润角质层的高机能化妆水，控油并调整皮脂腺和毛孔的高效晚霜，都是睡前护肤的好选择，更有可以过夜的睡眠面膜，让肌肤在熟睡时也有机会喝够水。

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