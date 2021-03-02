用了美白产品，为何还长斑？知道实情的人，都做了4件事

2021-03-02 10:59:09

核心提示：想要淡斑祛斑，防晒睡眠都重要。

如果有两个女孩子，同样的漂亮，余光中说，他会选择脸上有小小雀斑的那个，因为，这一点小小雀斑会让女孩多一份温柔，少一分骄傲。但现实是，这个长着雀斑的女孩子，因为雀斑自卑了很久...

谁还不爱美呢？让万千少女日夜为之躁动的“色斑”，久而久之，却也万“斑”无奈。

很多人已经尝试太多方法，什么淡斑面膜，精华液，喝柠檬水，外涂内服维生素C、防晒霜等等，但效果并不是很明显。今天妙姐就请来北京中医药大学东方医院皮肤性病科李纬医生给大家一起聊聊让我们有些烦恼的“小雀幸”。

色斑家族都有谁？

同样都是色斑的“孩子”，但每个“孩子”可都很有个性。

色斑都是怎么来的？有些可能是亲生的，但有些就不是。

比如，雀斑是遗传引起的，从5岁到青春期之间都有可能出现，多分布在鼻子的两侧、双颧，年轻女性较多。雀斑有大有小，就像是小学生一样，即使个头再大，也高不过170cm。

如果之前没有色斑，之后突然出现，可以考虑黄褐斑、晒斑。

随着年龄增长，皮肤变老，黄褐斑最容易出现，黄褐斑也称肝斑、妊娠斑、蝴蝶斑。成为中年妇女脸部色斑的主力军。面部黄褐色色素沉着，多对称蝶形分布于颊部，多见于女性，血中雌激素水平高是主要原因，其发病与妊娠、长期口服避孕药、月经紊乱有关。

晒斑顾名思义，通常伴随太阳照射，对太阳光较敏感，使黑色素堆积，会夹杂在雀斑和黄褐斑之间出现。

对抗“斑”，皮肤还是黑点好：

我们皮肤里有一种叫黑素细胞的东西，会产生色素颗粒，保护皮肤细胞不被紫外线伤害。“小麦肤色”的皮肤中，黑素细胞比较多，能够更好起到保护皮肤的作用。比如欧美白种人，脸上黑色素相对较少，这些人脸上也就较容易出现色斑，也更容易被晒伤；相较白种人而言，亚洲人皮肤中黑色素较多，对我们的皮肤细胞有一定的保护作用。所以说有时候皮肤黑点没什么不好。

然而，想要淡化或者祛除色斑，还是要先找到“元凶”，才能对症下药。

雀斑可以采用激光祛除同时还要注意防晒，形成雀斑内因多由遗传引起，外因则是日光晒及各种光线照射。

但黄褐斑和晒斑由于经常熬夜，睡眠不足，生活作息不规律，内分泌失调，使体内的毒素无法正常排出体外，从而堆积在皮肤表层，形成色斑。

黄褐斑、晒斑的治疗可以采用中药疏肝解郁、活血化瘀、调节内分泌…外用氢醌霜都可以缓解症状，同时激光在治疗上也能起到很好的辅助效果。

有的妹纸看到这里可能会问：“为何试了那么多淡斑祛斑美白产品为什么还长斑？”别慌，这主要是因为在使用这些产品时存在一些误区。

比如，防晒只在夏季用，阴天、冬季都不用；以为柠檬水可以美白就不分时段使劲喝；以为深色衣服吸热，就选择浅色衣服等，这都是在防晒祛斑道路上的“绊脚石”。下面才是正确做法：

1.冬季也要涂隔离防晒

就像前面讲的，紫外线长期照射，会破坏皮肤黑色素，导致皮肤老化、色斑出现。所以，防晒是关键，可以在出门前30分钟涂抹防晒霜，防晒霜之前涂抹维生素C，隔离紫外线的效果会更好。

很多人关于涂防晒，有一定的误区，为什么我出门也涂防晒了，还是晒黑了呢？事实上，只靠出门前涂一次防晒是不够的，为了达到防晒效果，要每隔3~4小时补涂一次。

防晒除了每天有差异，每个季节所需做的防晒工作也不同，较明显的是夏季和冬季。夏天必须做好防晒不用多说。很多人通常会在冬季晒黑，因为大家会认为冬季太阳不强烈。事实上，冬季紫外线比夏季更强，对皮肤危害更大，所以冬季防晒同等重要。

2.饮食上，少吃吸光食物

吸光食物，也称感光食物，比如说柠檬、胡萝卜、木瓜、芹菜、莴苣、土豆、香菜、苋菜、油菜、橘子、紫菜、田螺、菠菜、无花果、韭菜、红豆等。有人会说，不是说柠檬可以美白嘛，这里大家注意了，吃这些食物的时候，是有时间限制，白天吃这些东西，皮肤容易吸光，建议白天少吃，或是改到晚上吃。

3.防晒衣物，选择深色

很多人在夏天的时候，选择防晒衣物时，通常都选择颜色浅的衣服，认为凉快，不会吸热，但是对于防晒，材质密度大，颜色深的衣服，防晒效果更好。

4.美白激光祛斑后，更要保养防晒

很多女生动不动就美白，大家知道吗？为什么白人脸上更容易有色斑，别告诉我是因为黑人脸上的色斑看不见...真相是，白人皮肤的黑色素较少，黑色素可以起到一部分抵挡紫外线的作用，保护肌肤，一旦黑色素变少，皮肤随着紫外线的照射，逐渐变老，产生色斑。所以在清理完皮肤表层角质或者做完美白激光祛斑之后，更需要注意防晒。

同样，充足的睡眠，才能保证肌肤所需要的氧气。

总之，想着急“下斑”，睡眠和防晒都不可缺少。