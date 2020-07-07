长戴口罩、勤洗手增肌肤问题，敏感肌、油性粉刺肌及干燥脱皮肌的三大护理对策

核心提示：肺炎病毒肆虐，每天戴口罩、勤洗手以确保避免受到感染，但对于敏感肌、油性粉刺肌人士却衍生皮肤敏感、痕痒或长出粉刺、暗疮等问题；即使没有敏感粉刺问题，双手经常接触洗手液，容易造成皮肤干燥、龟裂，一旦出现伤口，更可能增加感染机会。要在疫情下改善肌肤问题，必须对症下药，从抗敏、控油及滋润三方面入手。

肺炎病毒肆虐，每天戴口罩、勤洗手以确保避免受到感染，但对于敏感肌、油性粉刺肌人士却衍生皮肤敏感、痕痒或长出粉刺、暗疮等问题；即使没有敏感粉刺问题，双手经常接触洗手液，容易造成皮肤干燥、龟裂，一旦出现伤口，更可能增加感染机会。要在疫情下改善肌肤问题，必须对症下药，从抗敏、控油及滋润三方面入手。

第一类：敏感肌

外科口罩有三层，分别是防水层、阻隔病菌层和吸湿层，主要材料为不织布，或称纤维，当这些纤维紧贴皮肤会造成磨擦，加上空气不流通及温度增加，令皮肤血管扩张，引致面部出现敏感症状，如泛红、干燥、痕痒等。如果对耳绳的橡胶敏感，则会有耳部皮肤发红发肿的情况。

戴口罩前的护肤准备

1)选用较清爽的面霜；

2)选用质感透薄的防晒产品；

3)扫上碎粉可减低口罩与肌肤之间的摩擦；

4)待护肤品吸收后才戴上口罩。

戴口罩期间的护理

1)选用立体设计或主打防敏的口罩，亦可以把纱布分隔在耳绳和耳朵皮肤之间，减少接触；

2)每隔4至5小时除下口罩透气，并抹走皮肤上的油脂污垢；

3)因皮肤锁水功能低，可补上保湿喷雾才戴口罩；

护肤抗敏对策

1)这段时间要着重皮肤保湿，以保护肌肤屏障。

2)选用性质温和洁面产品，去除肌肤上的污垢；

3)选无香料、无防腐剂的护肤品，为肌肤补水。

第二类：油性粉刺肌

当长时间佩戴口罩，温度及湿度提高，闷热环境令细菌容易滋生，诱发暗疮、黑头及粉刺等油性肌肤问题，当天气愈热，排汗增加，问题便会愈加严重。

戴口罩前护肤准备

1)选用控油的底霜打底，同时具遮瑕度的防晒，再配合碎粉定妆；

2)待护肤品吸收后才戴口罩。

戴口罩期间的护理

1)每隔4至5小时除下口罩透气，并抹走皮肤上的油脂污垢；

2)皮肤可能因缺水而分泌大量油脂，可补上保湿喷雾才戴口罩；

3)不建议把面油纸长期放于口罩内，有机会弄巧反拙，加剧油脂分泌。

抗粉刺控油对策

1)选用清爽、洁净力强的洁面产品，去除多余油脂；

2)每星期使用深层洁面膜一至两次；

3)选用控油去痘精华。

第三类：干燥脱皮肌

洗手、洗手、洗手！每天勤洗手却换来一对又干、又生满倒刺双手。含乙醇或异丙醇的消毒成份搓手液容易造成皮肤敏感。加上酒精会带走肌肤水份和皮脂，容易引起干燥敏感，湿疹患者更有机会造成发炎和伤口，增加感染病毒的机会。

护手滋润对策

1)每次清洁双手后使用不含paraben、人工香料及化学添加剂的润肤霜作润肤之用，可锁住肌肤水份。

2)减少用热水洗手，避免双手皮肤水份流失。