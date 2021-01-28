1块钱的红霉素软膏，功效竟这么多！但请注意：这些人别跟风用

核心提示：长久以来，红霉素软膏被许多家庭当做物美价廉、作用广泛的常备药，用来解决日常生活中的以下小毛病。 不过，越是常用的药物，我们越要知道如何正确使用，知道红霉素软膏的作用，也要了解它的副作用。 毕竟是药三分

长久以来，红霉素软膏被许多家庭当做物美价廉、作用广泛的常备药，用来解决日常生活中的以下小毛病。

不过，越是常用的药物，我们越要知道如何正确使用，知道红霉素软膏的作用，也要了解它的副作用。

毕竟是药三分毒，健康用药，才对我们的身体有好处。

一、红霉素软膏，适宜这些情况

红霉素属于大环内酯类抗生素，它可以抑制细菌蛋白质的合成，对革兰性细菌以及沙眼衣原体有抗菌作用。红霉素软膏由红霉素、石蜡、凡士林制成，作为广谱类抗生素，它的适应症还是很广泛的。

1.皮肤感染：可以用于脓疱疮等化脓性皮肤病以及溃疡面感染的治疗，也可以用于肛周以及口周等部位的治疗。此外，痤疮丙酸杆菌引起的痤疮用红霉素软膏也有效果。使用方式上，一天两次，涂抹于患处即可。

2.轻微创伤感染：如果身体外表出现了轻微的挫伤、划伤等情况，可以使用红霉素软膏。此外，蚊虫叮咬或者因为抓挠而导致皮肤的破损，也可以使用红霉素。用法用量同样是涂抹于患处，一天两次即可。





3.细菌性口角炎：对于细菌性口角炎，红霉素抗菌还能滋润感染处，少量涂抹于患处即可。

4.流鼻血：如果是因为天气干燥导致的鼻粘膜干裂出血，那么用红霉素眼膏涂抹于鼻子部位，不但可以起到消毒抗感染的功效，同时也能滋润鼻粘膜，改善鼻内的环境。每天涂抹4到5次即可，注意每次使用的量不要太多。

二、仍有一些弊端，使用时注意

需要注意的是，对于轻度和小面积的皮肤烧伤，可以用红霉素涂抹患处，能够有效的预防感染。但如果出现大面积烧伤的话，因为病情较重，预后较差，红霉素软膏不能发挥应有的疗效。再者，针对皮肤大面积破损的黏膜创面，红霉素软膏附着力较差，也不能产生治疗效果。

对于这些情况，应该前往医院治疗，避免拖延，导致严重后果。

三、警惕！红霉素有耳毒性

除了大面积烧伤或者创伤使用无效之外，红霉素的使用还可能会产生耳毒性。

据医学界报道，一名50岁的女性因为上呼吸道感染，服用红霉素肠溶片，单次用药剂量是0.5克，每天服用4次。患者在用药5天之后出现了明确的听力下降和耳鸣，停药后5小时，耳部症状减轻，停药12小时，听力恢复正常。患者继续用药之后，再次出现听力下降的问题。

这便是红霉素的耳毒性，国内外都出现过临床案例，副作用很明确。

红霉素严重的不良反应会导致耳聋，早期停药具有可逆性，如果长期服用，则可能会出现永久性耳聋。临床研究显示，红霉素单日剂量超过4克，耳毒性发生率为20%。





由于患者的个体差异，再加上用药的同时还在服用其他药物，就会诱发耳毒性症状。比如这位50多岁的患者，在服用红霉素的同时还在服用非诺贝特，后者抑制了红霉素的代谢和排泄，红霉素的血药浓度在体内积累，进而就增加了耳毒性的发生。

此外，红霉素软膏如果长期使用，会增加细菌的耐药性，导致药效越来越低，所以非必要情况下要避免使用。

再者，过敏体质的患者也要禁用红霉素，患者使用后会出现红疹、荨麻疹等过敏反应，应该立即停用。红霉素软膏不能直接用于眼睛、口、鼻等敏感部位，会对黏膜皮肤形成一定的刺激。

同时，在与氨基甙类抗生素、四环素类抗生素、速尿、环孢素、阿司匹林、西咪替丁联合使用的时候，会增加红霉素的血药浓度，进一步会增加耳毒性风险。因此，平时在用药的时候，一定要避免与这几种药物联合使用。如果出现听力下降、耳鸣、眩晕等情况，应该停止用药，尽快就医。

红霉素软膏价格低廉用处多，是常见的家用药，但使用时也要注意“宜”与“忌”，这样才能发挥最大的效果，避免副作用。





参考资料：

[1]红霉素软膏使用的“宜”与“忌”，王树平，中国社区医师杂志，2018-04-10

[2]警惕：红霉素的耳毒性！.医学界，2018.7.6

[3]红霉素软膏不是皮肤神药.生命时报，2019.12.4

未经作者允许授权，禁止转载