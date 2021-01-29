冬天洗澡有讲究，4点最好别做，早上洗澡好，还是晚上洗澡好

核心提示：“头一次听说，洗澡洗出皮炎的。”张老伯的女儿无奈的说。张老伯，浙江人，70岁了。和很多老年人不同，张老伯身上不但没有让人难闻的老人味儿，而且身上还有一阵阵沐浴露的香味儿，平常张老伯爱干净的传统美德，也让女儿女婿、外孙女们很喜欢，但是没想到因为爱干净，张老伯把自己送了医院。

“头一次听说，洗澡洗出皮炎的。”张老伯的女儿无奈的说。

张老伯，浙江人，70岁了。和很多老年人不同，张老伯身上不但没有难闻的老人味儿，身上还有一阵阵沐浴露的香味儿，平常张老伯爱干净的传统美德，也让女儿女婿、外孙女们很喜欢，但是没想到因为爱干净，张老伯把自己送了医院。

张老伯特别喜欢洗澡，基本上天天都要洗，有时候甚至早晚一次，每一次都要洗一个多小时，但是最近，张老伯身上痒的厉害，于是不停的抓，又越抓越痒。

后来，张老伯发现用热水洗澡能够止痒，所以皮肤开始一痒，他就去冲热水澡，这样持续了一个多月，张老伯的皮肤瘙痒的情况也来越严重，甚至好几处都被他抓破了。

女儿心疼自己父亲，便把他带去了当地的医院，检查发现，张老伯患上了皮炎，原因就是因为洗澡太频繁。

一、冬天洗澡有讲究，这4点别做

洗澡的时候，身上的油脂会被洗掉，因而时间一长，就会导致皮肤干燥，尤其是冬季的时候，更容易出现这种情况。一旦皮肤出现脱水的情况，就会引起皮肤瘙痒，严重的甚至会诱发皮炎。因此在冬天，洗澡需要特别注意4件事：

● 别经常使用沐浴露和肥皂：洗澡的时候，有人爱用沐浴露，有人则青睐肥皂，不过无论是沐浴露还是肥皂，都是化学合成的洗涤用品，长期过量使用，很容易吸收其中的化学物质，导致皮肤干燥、过敏等问题[1]。因此对于皮肤比较脆弱的老人而言，最好不要经常使用沐浴露或肥皂，一周使用一次即可。

● 别用力擦皮肤：搓澡过后确实会感觉到全身轻松，但是过度用力揉搓皮肤，很容易弄伤皮肤，而且在热水的沐浴之下，即使擦伤也很难被发现。

● 水温别太高：大部分老年人在冬天的洗澡水都非常滚烫，秉承着避免在洗澡时着凉的想法，他们的洗澡水温度越高，洗得就更安心。不过，热水的刺激可能会加剧水分的丢失，还会导致皮肤瘙痒更加严重。

● 冬天洗澡别太频繁：对于老年人而言，冬天的洗澡次数不能过于频繁，每周2-3次最为合适，不仅能够达到保持身体整洁的目的，也不会伤害皮脂膜，避免皮肤干燥、瘙痒等问题[1]。

冬天洗澡是一件需要勇气的事情，尤其是洗澡时的顺序更让人纠结，到底先洗头再洗身体正确，还是先洗身体才洗头比较合适？

二、洗脸、洗头、洗身体，正确的顺序应该是怎样的？

为了方便，很多人在洗澡的时候，会洗脸、洗头、洗身体一起进行，但是你“三洗”的顺序正确吗？

日本的《日刊现代》指出，在日本，每年有1.4万人因为洗澡不当而导致死亡，尤其是65岁以上的老人。报道中指出，日本专家认为，洗澡应按照先洗脸，再洗身体，最后洗头的顺序，这样做可以让全身的血管扩张，减少心脏血液循环的负荷量。

这个洗澡顺序一出，很多网友都表示不认同。新浪微博因此也在网上发起“洗澡顺序”的投票调查，在超过四万投票中，有66%的人选择了先洗头，只有34%的人认为“后洗头”才是对的。不过最后洗头的顺序具有切实的理论依据。

中华中医药学会副研究员庄乾柱表示，很多老年人本身患有基础病，如果一进浴室就洗头，尤其是在冬天洗热水澡时，温热的水从头上突然降下来，会使大量的血液集中到血管扩张的皮肤表面，导致心、脑等缺血，从而出现胸闷、头晕等不适感，尤其对患有心脑血管疾病的人，会增加心绞痛等疾病的风险。因此在洗身体时，应该先洗远离心脏的四肢，减少冷热交替刺激到脑部的血液循环。

除了洗澡顺序外，洗澡时间也有讲究，不过不同人倾向的洗澡时间各有不同，尤其是中西方存在很大的差异。西方人喜欢早上洗澡，而东方人大多喜欢晚上洗澡，这又是为什么呢？洗澡到底什么时候洗才更好？

三、洗澡是早上洗，还是晚上洗比较好？

究竟早上洗澡好，还是晚上洗澡好呢？每个人都有自己的看法，尤其是文化差异存在不同的中西方。

西方人认为早上洗澡可以让自己更精神，能够提高当天的工作效率，而东方人更多是遵从中医理念，认为早上洗澡会耗损阳气。早在《黄帝内经》就记载过，“阳气者，一日而主外，平旦人气生，日中而阳气隆，日西而阳气已虚。”也就是说，一天之中，早晨阳气开始生发了，如果这个时候洗澡，就会耗损阳气。

然而，南京市第一医院中医针灸科徐炳国认为，不论是晚上洗澡还是早上洗澡都可以，主要是根据个人的习惯和需求，并不会对身体有过多的影响。徐炳国医生提到，晚上洗澡可以促进气血循环，改善一天的疲劳，同时也有利于当晚的睡眠，而早上洗澡也是同样道理，能够让当天的工作更有效率。

由此可见，其实不论是早上洗澡，还是晚上洗澡，都是可以的。但要注意，洗澡的时间不宜过长，水温不宜过热。

参考资料：

[1] 冬天洗澡少用沐浴液.生命时报.2018-12-04

[2] 王子扬,宋欣阳,卢云义,胡蓉.日本曝“洗澡死”引发热议 洗澡先洗头 脑血管会出意外 慢病老人最高危[J].自我保健.2015:16-17

[3]高血压患者洗澡时该先洗头还是先洗身？.新民晚报.2020-11-12

[4]洗澡先洗头危害大？专家：一般情况不会诱发猝死.中国新闻网.2013-12-21

[3] 肖阳.早上洗澡伤阳气[J].家庭医药：快乐养生,2015:55-55.





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