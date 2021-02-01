核心提示：一张漂亮的脸，不仅可以吸引别人的注意力，同时也可以给自己无限的自信心。

俗话说的好，一白遮百丑。一张漂亮的脸蛋，不仅能吸引别人的注意力，而且还可以增长自己的自信心。因此大家都想拥有吹弹可击，美白无暇的面部肌肤，但是由于紫外线的照射，往往会让人的肌肤变黑，这是很多人为之烦恼的事情，那么，怎么样才能美白呢？我们一起来看下面的介绍。

怎么样才能美白

1.啤酒美白法：据相关研究表明，啤酒能起到收缩毛孔的作用，而且有非常不错的美白效果。啤酒美白法，首先要倒一小碗的啤酒，接下来用棉纱浸入啤酒，之后再将其拧干，敷于脸部，等待三十分钟，水分被吸干之后，再之前介绍的步骤重复几次，坚持这样做就可以让自己的皮肤可以变得紧致光滑，从而达到美白效果。

2.小苏打美白法：小苏打美白法的美白效果也是非常不错的，方法也很简单，就是在每天洗脸时，将洗面乳与一小撮小苏打一起放于手心，而且要注意搓揉出细腻的泡沫，接下来再用它们洗脸，这样就可以让肌肤更加干净清爽，还可以胶儿的缩小毛孔，小苏打美白法尤其对于我们鼻子的上黑头也会明显减少。

3.玫瑰水美白法：平时大家可以通过玫瑰水美白法来达到美白目的，这种方法也简单易行，首先要摘一朵玫瑰花浸泡在水中，等待一周的时间，之后再在加入适量地酒精即可。建议大家每天早晚涂抹于自己的脸部，而且同时要进行轻轻拍打吸收，玫瑰水美白法可以有效的去除粉刺，而且皮肤也会变得更加的光滑。

4.茉莉花水美白法：首先要让一花朵还未开全茉莉花浸入冷开水中，而且要注意放于密封的罐子里，数日后，再加入适量地医用酒精，这样爽肤水的茉莉花水就制作完成了。茉莉花水可以在洗脸后用来拍在脸上，滋养肌肤的同时收缩毛孔。

怎么样才能美白？以上为大家介绍了几种有效又简单的美白方法，即啤酒美白法、小苏打美白法、玫瑰水美白法、茉莉花水美白法等，大家可以试一下，但要注意不管是选择哪种方法，需要长时间坚持才可以达到理想的美白效果，再就是建议大家在出门之前二十分钟在皮肤上涂抹上防晒霜，这样可以起到美白的作用。