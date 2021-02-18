黑头，毛孔粗大，可不仅仅是清理就能解决的！

2021-02-18 07:30:5239健康网

核心提示：黑头又称黑头粉刺，为开放性粉刺，是皮脂腺分泌的油脂、脱落的细胞、细菌（正常菌群）形成的脂栓阻塞在毛囊口，在空气中发生氧化或接触尘埃而造成。

黑头是什么东东呢？

黑头又称黑头粉刺，为开放性粉刺，是皮脂腺分泌的油脂、脱落的细胞、细菌（正常菌群）形成的脂栓阻塞在毛囊口，在空气中发生氧化或接触尘埃而造成。黑头粉刺可以发生在各个年龄阶段，但以青春发育期人群居多，好发于面部、前胸和后背，尤其是鼻子的小黑头最多，其特征为明显扩大的毛孔中的黑点，挤出后形如小虫，顶端发黑。黑头中如果大量细菌定植，超过一定数量就会导致局部炎症，出现红肿热痛症状，甚至化脓，形成疖肿。

有些人不仅黑头数量多，粗大的毛孔就像筛子底一样密布在鼻部、面颊部，严重影响容貌。那毛孔粗大是咋回事呢？毛囊口既是汗毛生长的部位，也是皮脂腺分泌的皮脂排出孔，毛囊口是有弹性的，当皮脂等形成的脂栓堵塞毛囊口就会撑大毛囊口，导致原本很小的毛囊口扩张形成肉眼可见的粗大的毛孔。如果脂栓排出，毛囊口就会自行回缩，如果外力挤压，破坏毛囊口周围的结缔组织，就会形成永久性的粗大毛囊孔。

去除恼人的“黑头”，人们想出了各种各样的办法：有局部用的鼻头贴、柠檬水湿敷、黄瓜片贴敷；有口服的治疗黑头暗疮的种类繁多的中西药物；有用痤疮针挑治、工具挤压等治疗；目前有些机构还发明了一些仪器，配合脂栓溶解液，利用负压原理，溶解并吸出脂栓，……所有这些方法，都是局部清除黑头，起到立竿见影的效果，如果没有意外，受治者非常满意。

可是这些方法能从根本上解决问题吗？答曰：“非也。”根据前面介绍的黑头的来源，上述这些方法只是解决暂时的，表面的黑头，过一两天又出来了。所以抑制皮脂腺分泌皮脂是祛除黑头的核心环节。

皮脂腺分泌的皮脂主要功能是滋润毛发和皮肤，保持毛发和皮肤的润泽。如果皮脂腺过度分泌就会导致皮肤油腻、毛囊脂栓、甚至发生脂溢性皮炎、脂溢性脱发、痤疮等皮肤病。如何调理身体，保持皮脂腺正常分泌皮脂是重中之重。

对于就诊的黑头粉刺患者、油腻中年人我一般建议：1.不吃辛辣刺激食品、少吃甜品（包括甜饮料）、控制油腻食品、避免过食干果等，这些食物都是皮脂的源头；2.多吃蔬菜，每周吃富含维生素A的蔬菜和食物，比如胡萝卜、小米、玉米等，这些食物可以保持毛囊孔角质细胞正常角化，防止脱落的细胞堵塞毛囊孔，形成黑头，防止毛孔粗大；3.早晚可以用适合自己的洗面奶洗脸，温水洗脸，有利于祛除油脂，洗完脸要涂适合自己的润肤油，尽量不涂抹太厚重的粉底，后者容易堵塞毛囊孔。

若生活调理已经做得很到位，仍然油头粉面，黑头难舍难分，可以采用医疗的方式调理：

1.口服维生素B6，每次1片，每日3次，每月口服20天，连服3个月，维生素B6可以调节皮脂腺分泌皮脂；

2.维生素A每次2粒（5万单位），每天1次，维生素A可以调节毛囊孔正常开放，促进黑头排出，收缩毛囊口；

3.控油小偏方1——黄皮饮：各取黄连3g，生山楂10g，陈皮6g，每天代茶饮，这个偏方适合面部皮肤油腻，黑头多，毛孔粗大伴有便秘，舌红，苔黄的朋友；

4.控油小偏方2——陈楂饮：茵陈10g，生山楂5g，陈皮6g，每天代茶饮，这个偏方适合面部皮肤油腻，黑头多，毛孔粗大伴有大便黏滞不爽，舌淡红，苔白的朋友；5.可以到医院皮肤科，找中医调治，吃中药调理。

黑头恼人，毛孔粗大烦人，处理不当，结局会留下永久的记忆。这些是常见的错误认识：

1．黑头是因为没有彻底洗净皮肤才出现的：有人就过度清洗，导致面部干燥、脱屑、皮肤损伤；

2.挤压可以去除黑头：挤压不慎，导致脂栓破坏，毛囊口损伤，细菌定植，发生毛囊炎，或形成永久性粗大的毛囊口；

3．黑头可以一次根除：局部清理黑头，犹如割韭菜一样，表面去掉，根基仍存，何谈根除。

常见的错误治疗方法：

1.用口香糖粘黑头，咀嚼后的口香糖含有细菌，粘掉黑头，细菌容易接种，导致感染；

2.用鼻贴撕粘，鼻贴撕含有化学性粘合剂，不仅容易皮肤过敏，而且粘贴后黑头和皮肤表面的角质细胞一同粘掉，损伤皮肤；

3.搓澡巾搓，导致物理性皮肤损伤，皮肤逐渐粗糙；

4.硫磺皂清洗，硫磺皂含有硫磺，去除油脂效果不错，但容易导致皮肤干燥、脱屑，过敏，出现烧灼感，另外硫磺会加速脂栓氧化，黑头更明显；

5.甲硝唑或甲硝锉凝胶涂抹，甲硝唑主要是抑制毛囊虫和厌氧菌的，单纯的黑头和毛孔粗大是没有这些微生物寄生的，所以用甲硝唑治疗是无效的。