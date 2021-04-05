为了让乳晕变白，女生们有多拼？（男生勿进）

不止精油丰胸没用
很多乳房保健项目更是如此
项目1：精油、按摩丰胸
拥有一对饱满的胸部
是很多女性的梦想
因此许多对A的女生
只要一看到某些黑心机构
吹上天的丰胸宣传就信了
实际上
这些项目都是智商税
丰胸不成反害己
首先
大部分丰胸精油里含有雌激素
会对乳房造成刺激
使乳腺病理性地增粗、肿胀
形成“增大”假象
但一般肉眼很难看出
而一旦过量涂抹
还易引发内分泌紊乱
导致乳房皮肤肿胀、乳腺炎等一系列问题
严重甚至会诱发乳腺癌
传闻中的丰胸按摩项目
一般宣称其可刺激卵巢分泌雌激素
让胸部变大
但卵巢分泌激素主要受
下丘脑 - 垂体 - 卵巢轴的调节
说人话就是
雌激素的分泌跟乳房没有任何关系
再怎么按也没用
如果真有丰胸需求
建议到正规医院里进行手术丰胸
目前主流的丰胸手术有2种
①假体丰胸
开刀塞入假体
可以更好的塑造胸型
无论你想要圆形
还是水滴型
都能满足你的要求
②脂肪填充
抽取臀部、腿部脂肪
注射进胸部
这种方法安全性高
术后效果更加逼真、柔软
维持的时间比较长
项目2：防治胸下垂
按摩治疗胸下垂
主要宣称通过促进血液循环和淋巴循环
使胸部更有弹性
然而
胸下垂的原因有很多：
哺乳后恢复不佳、乳腺萎缩、
随年纪老化皮肤、肌肉松弛
或内衣不合适等等
都可能导致它“垂头丧气”
简单的按摩不能让它重新坚挺起来
项目3：乳晕美白
市面上乳晕美白的方法主要有3种
乳晕美白产品、镭射美白、乳晕刺青、
先说乳晕美白产品
这类产品主打含有
熊果素、左旋C、A酸等美白成分
但乳晕变黑的主因是细胞老化
以及雌性荷尔蒙分泌
导致乳头表皮组织的黑色素沉淀
只要到了性成熟期
乳头自然就会呈现黑晕色
仅仅通过所谓的美白霜
不会有明显的效果
万一你用的是不正规产品
还会让皮肤过敏和发炎
得不偿失
而镭射漂白乳晕
主要运用红宝石镭射
破坏、减少乳晕中的色素
达到淡化颜色的效果
而且
一般只有3-6个月的“保鲜期”
换句话说
想要乳晕颜色保持下去
需要不停接受镭射激光淡白
至于乳晕刺青
也可改变乳晕颜色
但过程较疼
术后还易感染发炎
让神经受损
降低乳房敏感度
此外
刺青色泽与肤色有一定差距
一旦纹上
想要去除，很困难
项目4：治疗乳腺增生
乳腺增生一般是因
内分泌不稳定、雌激素水平上升、
乳腺导管上皮细胞或间质细胞充血肿胀导致
外力按摩
不但不能治疗乳腺增生
还可能会加重乳腺增生症状
长此以往
乳腺细胞还可能癌变
很多女性在月经前后
也会出现乳腺增生
但这种情况
往往并不需要治疗，定期观察即可
等体内激素和内分泌稳定后
疼痛的症状自然会消失
项目5：治疗乳腺癌
乳腺癌一般是乳腺小叶和导管
出现了癌变
癌细胞的生长特别快速
按摩不仅不能消灭它们
可能还会加重病情
项目6：催乳
很多美容院都有按摩催乳的项目
但是搞不好
则会导致乳腺炎
话不多说，先看图
乳汁少分为几种情况
①
当导管堵塞
乳汁到不了乳头
腺泡就发炎、疼痛
此时如果对乳房进行过分的错误揉搓
可能导致腺泡破裂
乳汁进入乳腺间质
从而加重炎症
形成脓肿
②
如果是营养不良引起的乳汁不足
则可通过多吃猪蹄汤
排骨汤、肉汤、鲫鱼汤
来催乳
①选择合适的文胸
要保持好的胸型
维持胸部健康
选个合身的文胸很重要
②多做扩胸运动
每天进行3-4组
每组10-15次扩胸运动
可增强胸部肌肉
使乳房看起来更饱满
③保持良好站姿和坐姿
驼背、抱胸、伏案
导致肩背脂肪堆积
加重胸部负担
让胸部变形
④补充蛋白质
多吃鸡肉、牛肉等
蛋白质含量丰富食物
改善因蛋白质不足
导致的胸部下垂
参考资料：
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[4]Tessa.胸部按摩保养方法还是乳腺杀手？[J].健康大视野.2015-84-85
[5]李丽华.精油丰胸不靠谱[J].保健与生活.2018-12