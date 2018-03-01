祛痘先弄清长痘的原因！

核心提示：很多MM脸部会不受控制的冒痘痘，这可怎么办呢？如何才能恢复之前的美丽润滑肌肤呢？先和小编了解长痘的原因吧！

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很多MM脸部会不受控制的冒痘痘，这可怎么办呢？如何才能恢复之前的美丽润滑肌肤呢？先和小编了解长痘的原因吧！

1、老化角质油脂堆积

当肌肤防护机能下降时，容易造成肌肤干燥、角质层不平衡，使皮肤无法正常新陈代谢，造成老废角质残留、角质阻塞毛孔，进而滋生细菌和长出痘痘。由于老废角质混合了油脂，会阻塞在毛孔里，造成了细菌感染，并会引起发炎现象。

2、熬夜挤痘

熬夜过后的人不仅皮肤粗糙暗沉，痘痘爆发的几率也会大大地增加，而这时出现的痘痘通常都比较大颗，外表显得红肿，摸起来硬硬的。熬夜痘主要是因为作息不正常影响血液循环，导致毒素累积无法排除而形成的。这种痘并无发炎现象，但硬是要去挤压，反而会造成恶化。

3、黑头粉刺堆积过多

毛孔里的老废角质及氧化皮脂的粉刺，如果没有彻底地被祛除，不但会使毛孔变大，肤质也会变得粗糙，甚至会引致痘痘的滋长。所以，清洁阻塞于毛孔中的污垢、粉刺和黑头，然后进行深层保湿护肤，能让毛孔逐渐变小、肤质滋润饱满，长痘的机会也就自然减少了。

4、压力

当人感到紧张、焦虑或者呈现敷面情绪时，体内雄性荷尔蒙分泌增加，从而诱发皮脂腺分泌过量，皮肤的出油量也自然增加，压力痘也会逐渐地冒出来。另外，肌肤出现问题时，免疫力会下降，冒出的痘痘容易导致发炎问题，要完全治愈有些许难度。

5、碳水化合物

饮食对于成人痘也有很大的影响，美国皮肤科医师评估，富含碳水化合物的食物会加重成人痘。饮食与成人痘最强而有力的证据来自升糖指数，低升糖指数的饮食则能改善成人痘。摄取高升糖指数食物会引发一连串的反应，最终通过生长激素和性激素而加重成人痘爆发。

6、消化系统出问题

便秘、习惯性腹泻、胃酸过多、溃疡等消化系统等问题，会导致体内毒素堆积，令废物无法正常排出，令脸上出现痘痘。记得多吃蔬果及每天最少喝8杯清水，以摄取足够的纤维素和水分，才可以使身体的排泄程序更有效地运作，并且能自动排出体内的毒素。

7、睡眠不足

肌肤生长所需要的荷尔蒙是在进入熟睡的状态下才会分泌。在睡眠过程中，血管中会有大量的血液集中，营养素与氧气也会在此时大量进入到肌肤中，老化的废物会排出。睡眠不足的话就会打乱这个肌肤的机制，让皮肤状态变差，痘痘也就因此长出。