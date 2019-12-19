太原治疗牛皮癣多少钱

核心提示：牛皮癣是一种皮肤疾病，这种疾病的危害是比较严重的，这种疾病不仅对患者的皮肤健康造成危害，而且这种疾病也会对患者对心理健康带来危害，很多人由于这种疾病背负上心理的包袱，所以要治疗这种疾病一定要趁早。很多人对于疾病的危害性不是特别了解，所以大家对于疾病没有足够的重视。

牛皮癣是一种皮肤疾病，这种疾病的危害是比较严重的，这种疾病不仅对患者的皮肤健康造成危害，而且这种疾病也会对患者对心理健康带来危害，很多人由于这种疾病背负上心理的包袱，所以要治疗这种疾病一定要趁早。很多人对于疾病的危害性不是特别了解，所以大家对于疾病没有足够的重视。

牛皮癣有几种不同颜色需要不同的治疗方法，所以面对牛皮癣自身不同的颜色我们要合理的去采用治疗方案，不忙盲目的治 疗，一定到正规医院就诊，听从专家医生的意见，耐心治疗，争取早日获得健康。

牛皮癣是上公认的一种皮肤顽疾，治疗时间比较的长，而很多人在治疗这种疾病的过程中都不能坚持下去，导致病情一直得不到有效的控制，有的患者还出现了一些其它的并发症。而到底牛皮癣疾病治疗的偏方有哪些？

1.大蒜治疗牛皮癣

将大蒜捣成蒜泥，敷在患处两小时，以周围烧起泡为止，尔后再拔火罐，将毒汁吸出，或用半瓣蒜擦患处，用几瓣蒜反复的擦，并将挤烂的蒜放在患处，用手指压了几十分钟，一会就不痒了。

2.蚯蚓治疗牛皮癣

白糖4两，蚯蚓7条，洗净后放在瓶子里腌泡7至10天。用法：用温开水先将患处洗净晾干，用力将患处搓至发红，这时再用消毒棉蘸着药液搽患处，待药液干后再搽一遍，如此反复进行，每晚要搽两个小时。搽完后不要立即清洗患处，等第二天早晨再洗干净。连搽20天后情况就会大有好转，情况严重的患者可能需要多搽一段时间.

3.醋泡鸡蛋

用醋泡鸡蛋，一周左右，用醋涂患处，亦有效。

4.醋熬花椒治癣

用一瓶醋，一把花椒，混合后熬半小时，放凉后将熬好的花椒水装入瓶中，用花椒水擦患处，每天坚持早、午、晚刷涂患处。