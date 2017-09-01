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4个减肥秘诀，做到的人都瘦了！

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2017-09-2139健康网
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推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

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网上流行一句这样的话“四月不减肥，五月徒伤悲”，4月马上就要过去了，可很多妹子却仍然没有把减肥加入到日常事项里，到底是不想减，还是减不下去呢？小编不得不劝大家，离夏天还有一段时间，千万别气馁，否则“一胖毁所有”就会在你身上验证。

很多人都说，世间没有快速减肥的方法，就连那些宣传得非常有效的减肥药，也不要轻易尝试。确实，用减肥药减肥确实是下下策，因为减肥其实还有更健康、更有效的方法。

一、保持好心态

首先要对自己有信心，其次，要放宽心态，虽然有些人会因为“心宽体胖”，但那只是一小部分，更多人是因为心理压力过大、缺乏安全感，于是想用过量饮食来弥补这种匮乏感。所以，清除不良情绪也是减肥的重中之重。

小编身边就有很多女性朋友每天总想着怎么才能瘦，最后反而重了不少，其主要原因就是心里压力过大，心态不够好；而有些人则完全不在乎自己到底有多重，只开心地过好每一天，反倒身材越来越好。


二、别盲目吃药

减肥药、水果代正餐、节食、过午不食、针灸等等这些减肥方法真的有效吗？很多女性朋友喜欢跟风，朋友一说什么减肥方法管用，啥也不管就照着试起来。

其实，不管是节食还是减肥药，都会有一定的副作用，长期节食易造成营养不良，给健康带来一定程度的危害；而很多的减肥药一旦停用，体重就会反弹。

所以，专家解释，不要盲目轻信减肥药，最健康的减肥方法就是找出自己肥胖原因，再慢慢调整。正所谓“欲速则不达”，肥胖不是一日养成，减肥自然也不能一蹴而就。

三、学会挑食

吃是很多人肥胖的首要原因，一种是吃得多，另一种则是身体热量摄入过多。当然，如果你既吃得多，还都是高热量食物，那胖就合情合理了。

所以，想要用吃达到减重的目的，还得遵循以下四点：


1. 早餐一定要吃：很多女性朋友以为不吃早餐就能减重，这种想法是不对的。早餐可以提供全天三成的能量和营养，而这些通过中餐和晚餐，是无法补回来的。长期不吃早餐，除了会引起低血糖之外，还会损伤胆和胰腺功能，诱发疾病。再者，从晚上到早上已经间隔了12个小时，这时再不吃早餐，身体能量得不到补充，也无法如常进行工作。

2. 细嚼慢咽：专家建议，吃饭时要放慢速度，这样既能让食物更好的消化吸收，大脑无法及时反应“吃饱”的信号，易出现吃得过饱的现象，久之就会引起肥胖。还要一点要注意，每餐吃七分饱即可。

3. 荤素搭配

纯荤或纯素都是不科学的，虽然荤菜热量多，但它其中也含有身体所需的必要营养物质，如脂肪和蛋白质，而这些是素食所缺乏的。所以，千万不要用纯素食达到减肥的目的。

4. 控制热量

烹饪食物时尽量避免炸、煎的方式，这样不仅易产生致癌物，也会积聚更多的热量；再者，一些油炸、烧烤类高热量食物也要少吃。

四、化静为动

传说减肥有六字箴言：管住嘴，迈开腿。既然上面我们说到了吃，那运动怎么可能不提呢！身体不可能自动燃烧脂肪，所以只有通过运动来达到目的。当食物进入人体后会转化成游离脂肪酸，要想把这部分热量代谢出去，只能通过运动实现。所以，想减肥的人一定要适当增加运动量，一些轻微的运动也是很有用的，如散步、游泳、瑜伽等。

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