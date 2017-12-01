每次洗澡多长时间最好？别超过这个时间！

核心提示：洗澡也是要讲究顺序的，尤其在冬天室内外温差较大的时洗澡，你肯定会在心里说，洗澡也要讲究顺序？不都是从头到脚嘛。嗯，你的洗澡顺序可能一直都是错的．．．．．．

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洗澡也是要讲究顺序的，尤其在冬天室内外温差较大的时洗澡，你肯定会在心里说，洗澡也要讲究顺序？不都是从头到脚嘛。嗯，你的洗澡顺序可能一直都是错的......

在洗澡的时候，大多数人首先会先洗头，然而这并不对。这是因为冬天气温低，人在脱下衣服进入浴室中，血液主要集中在内脏和头部，立马洗头会导致头部血液流通不畅，长时间下去会诱发脑血管疾病。

一要注意洗澡顺序

一般来说，第一步应先洗脸，人体在用热水沐浴后毛孔迅速扩张，避免过多的灰尘进入脸部毛孔，阻塞毛孔，这个时候宜先洗脸。

第二步，在清洗身体的时候，冲淋可以从四肢先开始，等身体适应后，再接着冲淋躯干。

最后才是洗头。一来可让脑部血液循环避免受冷热交替的刺激；二可头皮和头发在水蒸气里得到充分滋润，经过一段时间热水冲淋，更利于清洁和头皮健康。





二要注意洗澡时间



除了洗澡顺序，冬天天气干燥，有些人会有皮肤瘙痒之感，他们认为皮肤痒的时候可以洗个热水澡或是用热毛巾擦擦，因为热本身就对皮肤有一定的刺激，它们会加重瘙痒，让人形成新的条件反射，使人不由自主地去抓挠，这也是被窝越暖和，皮肤越痒的缘由。一般建议，晚上睡觉的时候不要捂得太严实，若是家里暖气太热，可稍微开点窗户，或是用加湿器和种植花草来保持适宜的湿度，减少皮肤水分蒸发。

冬天洗澡不宜太勤，每周约有1~2次就可以了。洗澡的时候，最好少用碱性沐浴液，皮肤特别干，可以用清水洗。洗完澡之后，涂上一些保湿效果好的润肤霜。





另外，贴身衣物最好选纯棉制品，化纤类衣物要少穿，记得勤洗勤换。在饮食上，冬天要少吃辣椒等刺激性强的食物，水果蔬菜应该多吃些，适当增加食物中脂肪的摄入。

洗澡太频繁，可能会患上乏脂性湿疹，每天洗澡若是越洗越痒，建议去医院检查一下。

洗澡的温度建议应当和体温接近，在38~41℃为宜。如果太高的水温会致使全身表皮血管扩张，减少心脑的血流量，导致缺氧。洗澡的时候也不宜过长，每次洗澡的时间在15~30分钟为好，以防心脑缺氧，缺血。