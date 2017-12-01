为什么近视的人喜欢眯着眼看东西？终于知道原因了

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

近视的人看东西通常有个习惯，把双眼眯起来。

那就引发一个连锁问题：眯眼看东西，会加深近视吗？

为何近视了看东西会眯眼？

眯眼确实可以帮助看清远处的物体。而其中的原理，总结起来有两个。

首先，眯眼可以限制光线的入射，减少像差，看得更清楚一些。

其次，眯眼的动作会令眼轮匝肌收缩，对角膜产生一定的压力，迫使它改变屈光面，从而改变进入眼内的光线折射的角度，光线在到达视网膜时形成聚焦，也便看得清了。

不过，眯眼看东西可不是好习惯，如果经常眯眼，该改改了！因为眯眼虽然能帮你看清楚眼前的物体，同时却给身体带来其他不少坏影响。

眯眼看东西有何坏处？

1、造成眼疲劳

眯眼需要用力，眼部肌肉若长时间处于紧张状态，会导致眼睛酸胀、疼痛的症状。

2、加深近视度数

要强调的是，加深近视度数的并不是眯眼本身。眯眼会不会导致近视加深，目前还没有科学的说法

可是要眯眼看东西，就说明视力有问题。如果戴了眼镜还习惯眯着眼睛看，则可能是眼镜度数不合，一直戴不合适的眼镜，长期也是会导致度数加深的。

3、眯眼可能是散光的征兆

眯眼还有另一种原因：散光患者为了看清远处物体，喜欢眯眼、皱眉甚至上手牵拉眼皮，可以帮助看清。但终究治标不治本，该做的是及早发现眼睛问题，矫正视力。

4、损害颜值

眼大为美，天生双眼不大还可以靠化妆补救，如果化了大眼妆，却习惯眯眼看东西……很毁颜值。

眼睛小了不说，眯眼太久，鱼尾纹就悄然而生了。

综上，眯眼看东西，要么是近视，要么是散光，要么是近视加深的征兆。

最好尽快前往正规医院的眼科检查眼睛。