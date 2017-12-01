每年新增10万帕金森病人！神经内科医生：手抖时再治疗就晚了

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

人一老，手就开始不自觉地抖起来，步伐也慢慢蹒跚，有时甚至手脚、面部会突然卡住，这些种种看似正常的老年人表现，很少被人意识到它们可能是帕金森病的「警报」。

帕金森是一种神经系统变性疾病，在中老年人群中最为常见，发病人数已高达400万。

但由于僵直、手抖、步态异常等表现常被误认为是身体机能正常的衰老，有近一半的帕金森病人就诊「迟到」，延误了对疾病的诊断和治疗，严重影响到之后的生活质量。

指导专家：

毕伟副主任医师

暨南大学附属第一医院

神经内科

帕金森年轻化，每年新增约10万

帕金森病虽然在中老年人发病居多，但近年来有年轻化趋势。低龄发病者出现帕金森病多由遗传因素、环境污染感染、药物和化学物品和过大的压力有关。

帕金森病是一种神经系统变性疾病，病变部位在人脑的中脑。

该处有一群神经细胞，叫做黑质神经元，它们通过合成一种「多巴胺」的神经递质，调控大脑的运动功能。

黑质神经元变性达80%以上，就会出现帕金森病的症状。

多数人最为熟悉的帕金森病症状便是「手抖」，但并不是所有的手抖都因帕金森病引起，有可能是小脑损伤、脑积水或特发性震颤，严重程度与治疗并不相同。

「手抖」前治疗，帕金森病可控制

临床上，帕金森病有四大典型症状：静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势步态障碍。

80%以上的帕金森病人是因出现这四种症状才入院确诊，但可惜的是，一旦出现明显的运动症状，意味着帕金森病人必须终生服药控制病情。

其实，在明显的运动症状出现之前，帕金森病人会有非运动症状的表现，两者发作时长相隔3～10年不等。

若能在帕金森非运动症状出现前的这段时间，从改善不良的生活方式习惯入手，例如补充维生素E、避免熬夜、增强免疫力等，可有效延缓病情的发展，延长服用药物控制的时间。

典型的非运动症状包括出现焦虑症、抑郁症，嗅觉减退，反复便秘，出现失眠或白天嗜睡等睡眠障碍。

但非运动症状的出现亦非帕金森病独有症状，因此需要专科医生通过临床量表计分和统计公式,，综合患者的各种症状来预估帕金森病发病可能性。

治帕金森病，主要还是靠药物

帕金森病的治疗，初期一般以药物控制为主，到中后期或药物无法有效缓解病情下可采取外科手术干预，其中康复训练应贯穿始终。

在长期的药物治疗过程中，大部分帕金森病患都会面临「蜜月期」的问题。

「蜜月期」是指在帕金森病治疗初期或中期的前几年，患者服用较小剂量的多巴胺能类药物就可以获得比较满意和持续的疗效，正常的工作和生活不受影响。

但「蜜月期」一过，则需在医嘱下加强药物剂量或多种药物联合使用，因此帕金森病患者需定期随访监测。

不少帕金森病患者认为外科手术干预（DBS）可根治帕金森病，因此一来就要求手术，这种做法绝不可取，在中国目前100位帕金森病患者中只有5位能开展DBS，手术后依然需服用药物控制病情发展。

值得一提的是，帕金森病的运动康复也是治疗的一部分。

国际权威杂志《新英格兰医学杂志》研究显示，经常打太极拳可以更好的改善帕金森病患者的平衡功能，减少摔倒，改善预后；

每周快走150分钟，可有助于减缓认知下降的程度；游泳，已写入帕金森病患者的运动康复指南。

此外，舞蹈、音乐疗法也是可行的辅助治疗。

但帕金森病患者运动时，家人和患者都要小心，冬天结冰及雨天湿滑的路面、厕所及浴室潮湿光滑的瓷砖地板，都属于危险场所，需避免摔跌造成骨折等损伤。