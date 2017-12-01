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泡脚时往水里加点它，能养肺止咳！省一半药钱

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2017-12-2239健康网
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核心提示：天寒地冻的季节，在外面一天，回家能用热水泡脚是一件很惬意的事情。泡脚看似简单，但是里面有不少讲究，掌握好一些方法能让泡脚变得更加舒服，对健康更有益。

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天寒地冻的季节，在外面一天，回家能用热水泡脚是一件很惬意的事情。泡脚看似简单，但是里面有不少讲究，掌握好一些方法能让泡脚变得更加舒服，对健康更有益。

加入这些“料”泡脚可养生


1.生姜

怕冷、手脚冰凉的人可以试试用生姜泡脚，生姜能刺激毛细血管，改善局部血液循环、新陈代谢。

如果怕冷的症状比较重，或是泡脚用水量较多，可以酌情增加姜的用量。

取中等大小的姜半块，约在15―30克左右，把其拍扁放进锅中加入小半锅的水，盖上用热水煮上10分钟，煮好之后，将全部的姜水倒出，倒入适量的冷水至40℃左右，感觉不烫就可以。

泡脚的时候水最好是没过踝部，最好是边泡边搓双脚。

2.桂皮

桂皮与花椒都有温肾阳的作用，用它们泡脚对因肾病引起的浮肿有一定的缓解作用。

取花椒和桂皮一小撮或一小块，大约各15克，煮过后泡脚，煮法和煮生姜的方法是一样的。

连续用这个方法泡脚可起到一定的消肿作用。


3.艾草

艾草能回阳、理气血、逐湿寒、止血安胎，针灸中也常用。用艾草泡脚能改善肺功能，患有慢性支气管炎和容易咳白痰比较适合。

和用生姜泡脚的方法相似，推荐取一小把，约30-50克的干艾草来煮水泡脚。寒湿重的患者，每周可以用它泡一次。在用艾草泡脚的时候，可以喝上一杯生姜红枣水，做法是10粒干红枣加两片生姜，加十碗水煮2个小时。

4.红花

冬天容易发生冻疮和皮肤皴裂的这类人就可用红花来泡泡脚，红花能活血通经，祛淤止痛，能起到很好的预防作用。

先取一小撮（10-15克）红花，也是按上面说的方法来泡脚，对预防和改善冻疮有一定帮助。睡觉之前泡上半小时最佳，水温在40℃左右。


泡脚虽好，这类人并不适合泡脚

泡脚能改善局部血液循环，驱除寒冷，促进代谢，但也并非人人适合。

糖尿病患者

由于糖友发生神经与血管病变后手脚对温度、痛、震动的感觉会日渐不灵，可能在正常人能感觉很烫的水温，他们却感觉不出来，所以用过热的水泡脚会造成烫伤。

静脉曲张或血栓患者

静脉曲张、静脉血栓患者，用热水泡脚的时候，下肢动脉扩张，会让更多的血液进入到下肢，静脉的回流能力可能并未因为热水泡脚而增强，致使局部血流量增加，增加的局部血流量不但改变不了静脉回流的速度，反而会加重静脉回流的负担。

足藓患者

用热水泡脚后，足藓患者患处可能会感觉更痒，或出现水泡，热水会让足部毛细血管扩张，引发继发性细菌感染。

另外，不适合用热水泡脚的人群还有患心脑血管疾病、高血压，经常头晕的群体以及正处于生长期的儿童。

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