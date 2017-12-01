想让心脏不“罢工”，牢记6个定律！不花一分钱

核心提示：预防心脏病大家都知道要经常参加锻炼、选择护心饮食、积极缓解压力和保证充足睡眠等。但还要注意少吃垃圾零食、高盐高脂食物，每天步行1万步等等。
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
心脏是人体的发动机，对生命活动起着至关重要的作用。现在心血管疾病越来越年轻化，保养心脏不仅是中老年人的事，年轻人也要有这个意识。下面6件事有助于保养我们的心脏。
养护心脏做到6件事
1、化整为零多锻炼
办公室白领一般都是久坐不起，坐着的时间十分长，平常也是，有交通工具代替步行的，可适当的将车位停得离单位远一点，或者低碳环保的骑车去上班，以此来增加步行距离，利用碎片化的时间进行身体运动，将运动时间化整为零。
2、少吃垃圾食品
碳水化合物和防腐剂多的食品是肥胖者的最爱，不少的朋友也喜欢吃薯条薯片等垃圾食品，而这些垃圾食品是极容易导致血管脆化。
由此我们建议大家多吃坚果，比如杏仁，黄豆花生和红豆，在工作时，在办公桌柜子里都可以备点食物。随时随地健康养护心脏。
3、每天步行约一万步
快走，有利于身体健康，但是如果平时没有加强锻炼的朋友们，膝盖受过伤害的朋友们，就不要勉强自己，量力而行，也可以下载个计步器的app，查看自己每天的步数。
4、多爬楼梯
有些患者爬没几级楼梯就气喘吁吁，其实还是缺乏锻炼导致。
爬楼梯是保持心脏健康，一个最理想的有氧运动，如果没爬几级就气喘吁吁的应该告诉自己的主治医生，制定适合自己的运动方案，同样的膝盖有伤等人群不建议爬楼梯进行心脏锻炼。
5、远离“三高”食物
尤其是在患者饥饿时，千万不要为了果腹，而吃那些高盐、高糖、高脂肪的“三高”食物，我们建议大家最好购买蔬菜水果为主的健康食物，多看食物的标签，了解食物的含量和成分，有助于我们更好的理解什么是三高食物。
6、坚持吃杂粮
现在很多市面上的面食，大米都是精加工的，而许多患者便秘也正是因为吃了那些市面上精加工的食物，缺乏纤维素，导致的排便困难，这对血管，是极为不利的。
我们应该坚持吃蔬果杂粮，多吃全麦全谷物的食品，加以适量的水果，帮助我们的血液排出毒素。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
乳头变黑是怎么回事？乳头变黑是乳腺癌吗？…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]