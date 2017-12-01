想让心脏不“罢工”，牢记6个定律！不花一分钱

核心提示：预防心脏病大家都知道要经常参加锻炼、选择护心饮食、积极缓解压力和保证充足睡眠等。但还要注意少吃垃圾零食、高盐高脂食物，每天步行1万步等等。

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心脏是人体的发动机，对生命活动起着至关重要的作用。现在心血管疾病越来越年轻化，保养心脏不仅是中老年人的事，年轻人也要有这个意识。下面6件事有助于保养我们的心脏。

养护心脏做到6件事

1、化整为零多锻炼

办公室白领一般都是久坐不起，坐着的时间十分长，平常也是，有交通工具代替步行的，可适当的将车位停得离单位远一点，或者低碳环保的骑车去上班，以此来增加步行距离，利用碎片化的时间进行身体运动，将运动时间化整为零。

2、少吃垃圾食品

碳水化合物和防腐剂多的食品是肥胖者的最爱，不少的朋友也喜欢吃薯条薯片等垃圾食品，而这些垃圾食品是极容易导致血管脆化。

由此我们建议大家多吃坚果，比如杏仁，黄豆花生和红豆，在工作时，在办公桌柜子里都可以备点食物。随时随地健康养护心脏。





3、每天步行约一万步

快走，有利于身体健康，但是如果平时没有加强锻炼的朋友们，膝盖受过伤害的朋友们，就不要勉强自己，量力而行，也可以下载个计步器的app，查看自己每天的步数。

4、多爬楼梯

有些患者爬没几级楼梯就气喘吁吁，其实还是缺乏锻炼导致。

爬楼梯是保持心脏健康，一个最理想的有氧运动，如果没爬几级就气喘吁吁的应该告诉自己的主治医生，制定适合自己的运动方案，同样的膝盖有伤等人群不建议爬楼梯进行心脏锻炼。





5、远离“三高”食物

尤其是在患者饥饿时，千万不要为了果腹，而吃那些高盐、高糖、高脂肪的“三高”食物，我们建议大家最好购买蔬菜水果为主的健康食物，多看食物的标签，了解食物的含量和成分，有助于我们更好的理解什么是三高食物。

6、坚持吃杂粮

现在很多市面上的面食，大米都是精加工的，而许多患者便秘也正是因为吃了那些市面上精加工的食物，缺乏纤维素，导致的排便困难，这对血管，是极为不利的。

我们应该坚持吃蔬果杂粮，多吃全麦全谷物的食品，加以适量的水果，帮助我们的血液排出毒素。