血压一直稳不住？4个方法坚持一个月，你会看到变化！

核心提示：很多人认为只有老年人才会有高血压，但其实这个想法是错误的。现在随着人们生活压力的逐渐增大，高血压已经不止于老年人群体了，越来越多的年轻人也会有高血压。

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很多人认为只有老年人才会有高血压，但其实这个想法是错误的。现在随着人们生活压力的逐渐增大，高血压已经不止于老年人群体了，越来越多的年轻人也会有高血压。究其原因，和年轻人不良的生活、饮食习惯不无关系。

不良饮食习惯“成就”高血压

为什么饮食不当会导致高血压呢？主要是因为现在的年轻人应酬逐渐增多，身形也会越来越肥胖。

医学上认为，高血压和肥胖两者都是同时存在的。一旦肥胖了，体内的脂肪就会越来越多，同时皮下脂肪的厚度会越厚，会影响到毛细血管的扩充，长期的负担过重，就会产生左心肥厚，自然而然的，血压就升高了变成了高血压。

2种水果适合高血压患者

所以我们知道高血压它是由于我们年轻人不注重饮食造成的，那么高血压群体，他们适合吃哪些东西呢？下面给高血压患者推荐两种水果。





1、香蕉

在对抗高血压的食物中，香蕉一直占据领先地位。这主要是因为香蕉不仅便宜，而且又十分的香甜可口。同时香蕉里面含有的大量的钾元素能够促进体内的钠离子排出释放，达到降压的效果。

但我们千万不要以为香蕉里面只有钾离子能够促使血压降低。其实香蕉里面的钙元素也能帮助高血压患者降血压。

2、金桔

金桔的个头十分的小巧，很多人都以为它并没有什么很大的功效，其实不然。

金桔对于治疗高血压有独特的作用，它能够保护血管。如果将金桔和茶叶一同服用，降血压效果会更佳。

4种方法远离高血压

1、戒除烟酒

我们都知道，烟草里面还有烟 碱，它会刺激人体的中枢神经会让人变得更加兴奋，人兴奋后就会心率加快，血压自然就升高了，高血压也就来了。





2、保持乐观的人生态度

中医里面也一直强调，心胸开阔治百病。这是因为人的大脑能够调节中枢神经的正常功能。当你处于很乐观的状态，你的大脑所分泌出来的物质也会帮助中枢神经趋于稳定，利于高血压患者。

3、控制食用盐摄入量

高血压患者是一定要控制食用盐摄入量的，成人每天摄入五克盐就已经完全足够了。

同时加盐我们也要掌握好方法，起锅的时候再加入盐，比炒菜的时候放入盐要健康的多。

4、适当做运动

这里的运动，不是指大量的运动，而是逐渐的加强身体的抵抗力，但如果是高度高血压的患者，一定要在医生指导下才能进行运动。