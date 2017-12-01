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走路锻炼越久，身体越不好？姿势错了！符合5个标准才正确

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2017-12-2539健康网
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核心提示：维持正确的走路姿势对任何人都是必须的，让我们从现在开始，学会正确的走路姿势，走起来！

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走路是最简单且有益健康的运动，但如果走路姿势不正确，不但达不到养生效果，反而会引起身体不同程度的问题，那么什么才是正确的走路姿势呢？怎么走路对身体比较好？下面小编就告诉你答案。

正确的走路姿势需符合5个标准

俗话说“站有站姿，坐有坐姿”，其实走路也要科学的姿势要求。

1、走路时脊柱一定要挺直，平视抬头挺胸，手臂自然摆动，不宜幅度大。

2、起步时脚跟接触地面，不要向前伸，迈出的步伐适中，双手自然从肩膀左右摆动。

3、走路时大腿发力，臀部肌肉收紧，才能养成，站如松，行如风的走路姿势。

4、走路不要刻意抬脖。

5、不要刻意的使用外八字和内八字，走起路来要有气质，走路要走在一根线上。

3种走路姿势能治病

在保证走路姿势正确的情况下，每天抽出一定时间，练习下面几种走路方法，对防治疾病也有很大的好处。


1、扭着走

北京市科学健身专家讲师团秘书长赵之心老师认为，扭着走（与竞走相似）能促排便，预防便秘，尤其对减少直肠cancer的高发有一定的好处。

赵老师说，当我们坐着，内脏是非常拥挤地“堆”在一起，当身体抖动起来，内脏会因活动的空间变宽而感到舒服。

因此，大步走再配合一些肢体动作，比如腰部扭动等，能很好地刺激内脏搅动，等于为内脏器官做“按摩”，能有效预防许多疾病。

2、抬腿走

抬腿走就像走正步一样，不仅能防治跌倒，还能防止疝气

赵老师解释，在脊椎骨两侧前方有两条肌肉叫“卡腰肌”，如果长时间没有锻炼到，就容易引起疝气，特别是瘦弱的老人。

但如果每天坚持正步走，就能达到预防老年人疝气的效果。


3、弹力走

赵老师认为，很多人长脚垫，跟缺乏脚部锻炼有一定的关系。

其实，脚底肌肉不仅能支撑脚弓，脚部血管需依靠脚底健康的肌肉保持良好状态。

而大多数人走路都喜欢甩着脚，脚不用力，这也是容易骨折的原因。

如果学会弹力走，并且每天坚持，每走一步，脚下几十块肌肉都可以被活动到。

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