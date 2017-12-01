忠告：不想被糖尿病拖累下半生，4件事要坚持做！

核心提示：糖尿病高危人群，以下防治贴士帮到你

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随着现代社会的发展，糖尿病的发病率也越来越高，糖尿病若治疗不及时，不恰当，将增加心脑肾血管事件的发生，糖尿病前期是预防糖尿病的重要时期，而糖尿病高危人群则是糖尿病前期中的重点关注对象，那么糖尿病高危人群有哪些预防措施呢，下面将为你解答。

《中国糖尿病指南》称，我国糖尿病患病率为9.7%，患者人数近1个亿，呈快速增长趋势，导致糖尿病的危险因素广泛流行，已成为严重的公共卫生问题。因此糖尿病的防控刻不容缓，特别是糖尿病高危人群，则应该加以重视和提早防护。

糖尿病高危人群有哪些呢？下面将为大家简述一下。

（1）有空腹血糖受损或者葡萄糖耐量下降者：（空腹血糖为6.1~7.0mmol/L，餐后2小时血糖<7.8mmol/L，和/或空腹血糖为7.0mmol/L，糖耐量试验2小时血糖7.8~<11.1mmol/L）；’

（2）年龄≥40岁：因为该年龄段患者随着年龄的变化，体内的代谢功能会减退；

（3）超重：（BMI≥24kg/㎡）或肥胖（BMI≥28kg/㎡）和（或）中心型肥胖（男性腰围≥2250px，女性腰围≥2125px），因为超重或肥胖患者体内的脂肪细胞过多，会降低人体对胰岛素的敏感度；





（4）有家族糖尿病病史；

（5）有巨大儿：（出生体重≥4kg）生育史，因为该是妊娠期糖尿病的症状之一；

（6）高血压：（血压≥140/90mmHg），或正在接受降压治疗，部分降血压药物会影响体内血糖的代谢，譬如利尿剂或噻嗪类降压药；

（7）血脂异常：{高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）≤0.91mmol/L（≤35mg/dl）、甘油三酯≥2.22mmol/L（≥200mg/dl）］，或正在接受调脂治疗，因为体内血脂异常可引起胰岛素的相对不足，造成体内血糖代谢紊乱；





那么糖尿病高危人群有什么预防措施呢？

（1）运动

若为糖尿病前期患者，暂时不需要使用药物治疗，提倡每周5次的有氧运动，因为运动能消耗体内的脂肪细胞，保持人体对胰岛素的敏感性；

（2）饮食

因为糖尿病为体内血糖代谢异常，因此在饮食上则需要减少糖类及果糖的摄入，如甜品，高糖饮料，月饼，粥则避免服用；

（3）减肥

很多糖尿病患者都是肥胖患者，因此减肥能大大降低糖尿病的发生；

（4）控制血压及血脂

高血压，高血脂，高血糖是目前都市人的常见症状，其中三者也是互相影响的，因此控制好血压及血脂情况也是有效控制血糖的方法。