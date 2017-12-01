糖尿病患者有救了：有了这两项技术，糖尿病不再是不治之症

核心提示：众所周知，糖尿病可怕之处在于，一旦患上，患者几乎得一辈子服药，这严重地影响到了患者的生活质量。
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在经济日益发展的今天，物质的富足给人们带来巨大的快乐，可健康问题的层出不穷也正悄悄削减人类的幸福指数。生活环境和饮食架构的改变也伴随着各种疾病的接踵而至，如糖尿病。
众所周知，糖尿病可怕之处在于，一旦患上，患者几乎得一辈子服药，这严重地影响到了患者的生活质量。
为了改变这种状态，一些患者不得不开始寻求新的治疗方法。与此同时，众多医学界的专家也一直在钻研糖尿病最新的治疗方法，以解决患者之苦。
早期诊断：新方法大大提高检出率
糖尿病研究所贾伟平教授称，糖尿病大多潜伏在患者体内，没有什么特别的病症，很多看起来很正常的，不去医院做检查就根本不知道自己得病，自然也就不会采取治疗措施。
在繁杂的生活环境和紧张的生活节奏里，很多糖尿病患者往往忽视了自身的体质情况，导致很多患者没有及时检查出病症，而到了察觉出现问题的时候，已经病得很重了。早期诊断的重要性不可忽视。
糖尿病治疗的主要目的
调节患者新陈代谢，消除症状，让患者恢复良好的学习、生活和工作的能力；
预防各种并发症、后遗症和伴随症的发生，降低病残病die率，延长寿命。
糖尿病治疗的原则
持之以恒、综合管理。糖尿病的治疗主要是针对血糖的控制，而对一些合并症(如脂质代谢紊乱、高血压等)和各种并发症等亦采取综合治疗。
糖尿病高血糖的治疗主要是尽可能使人体血糖平衡，方法一般包括运动、饮食、药物治疗及自我监测等。
摆脱胰岛素的新技术——
①细胞移植让患者摆脱胰岛素
据报道，之前有一位1型糖尿病患者，一年间共进行了3次胰岛β细胞移植手术。
术后他说：“感觉就像重生。”进行手术后，他再也不用注射胰岛素了，仅仅用了四个月的疗程，他就摆脱病魔。
不过，这个治疗方法暂时还没被FDA批准，相信在不远的未来，它能为糖尿病患者带来新的希望。
②人造胰腺计划
据悉，诺和诺德公司正在研究人造胰腺。人造胰腺是一种微型装置，安装在人体内部，能进行血糖水平的实时检测，然后根据检测结果调节胰岛素的释放，从而使血糖平衡。
汤姆森博士表示，不久，这些成果将使患者迎来春天。而美国众多顶尖大学也在研究人造胰腺。
人造胰腺计划正在全力进行中，我们静候佳音。
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