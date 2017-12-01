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腿上有5个症状，赶紧去医院！这些“大病”找上了

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2017-12-2639健康网
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核心提示：很多腿部症状都预示着某些特定的疾病，如果不加重视，就会拖延疾病的治疗时间，会影响我们的正常生活。

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古语云：“千里之行，始于足下”，很多事情，都是要踏踏实实从每一步开始积累，我们每天迈出的每一步，都是为了向往的生活，为了更好的自己，但是，我们很多时候都会忽略了对腿部的关注，很多腿部症状我们都很容易忽视，但是，很多腿部症状都预示着某些特定的疾病，如果不加重视，就会拖延疾病的治疗时间，会影响我们的正常生活。

腿部的下面“五大”症状，常常预示着某些疾病，这些症状包括肿胀、疼痛、皮肤溃烂、乏力、色素沉着及瘙痒等，下面将和大家说说这些症状所预示的疾病：

（1）腿部肿胀

这个是平时人们最常见，也是会去就诊的症状之一，腿部肿胀有以下几种可能：心源性、肾源性、肝源性及内分泌情况。

心源性患者会伴有气喘，气促，呼吸困难，平素有冠心病病史，双下肢呈对称性、凹陷性水肿；

肾源性患者首先会出现面部、眼眶的水肿，症状严重时会出现全身性水肿，包括腿部肿胀，小便会有泡沫，伴有高血压等；

肝源性患者多见于肝硬化后期患者；而内分泌情况多见于甲状腺功能减退症；


（2）腿部疼痛

腿部疼痛也是多数人会反应的一个临床症状，特别是老年人，如果觉得双下肢足趾的疼痛，伴有皮肤冰凉，则需要高度警惕动脉闭塞症，这类情况应该早期诊断，早期治疗，否则病情继续发展，有截肢的可能。

另外如果腿部呈放射性疼痛，即放电样疼痛，就要排除是否有腰椎管狭窄及腰椎间盘突出的情况；

（3）腿部皮肤溃烂

腿部皮肤溃烂也是一个常见的临床症状，特别是有糖尿病的患者，可能就预示着糖尿病控制佳，这类情况皮肤溃烂也难以愈合。

另外如果皮肤溃烂伴有胀痛，皮肤色素沉着，也有可能提示静脉炎的可能；


（4）腿部乏力

腿部乏力，如果是单侧，伴有偏身感觉障碍，口角歪斜等，则多见于脑血管意外，若双下肢乏力，行走困难，则要完善胸椎和腰椎的核磁共振，排除神经系统疾病；

（5）腿部色素沉着，瘙痒

这类情况多见于久站的患者，即下肢静脉曲张，会观察到小腿处可见到像蛇样蜿蜒的静脉，伴有瘙痒，这类情况下可早期穿弹力袜或者手术治疗。

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