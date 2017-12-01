39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 美容新媒体 > 正文
综合
问医生

指甲上有竖纹，我是不是身体不好？医生头一回解释了！

美容文章排行榜
2017-12-2739健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：指甲上“月牙”越多身体越健康？指甲上有竖纹代表营养不良？……在一些养生文章中，指甲似乎成为人体的“健康密码”，但专家对此却有不一样的看法。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

指甲上“月牙”越多身体越健康？指甲上有竖纹代表营养不良？……在一些养生文章中，指甲似乎成为人体的“健康密码”，但专家对此却有不一样的看法。

指导医生：

皮肤科主治医师 赵肖庆

网传：指甲“月牙”越多，身体越好？

事实：有些人天生没有“月牙”，不活了？

大多数人的指甲上或多或少都有几个“小月牙”，本来大家都不在意，直到网上开始流传“月牙”越多，身体越健康的说法，大家就开始慌了。

赵医师表示，“月牙”的学名叫“甲半月”， 这个指甲根部的白色弧形是新生的、尚未完全角质化的指甲，一部分外露，一部分被上方皮肤盖住。

其实，每个人的指甲都有个体差异，有的人可能天生就看不到月牙。

所以不必和别人比月牙的数量，多了不代表健康，少了也不是有疾病。

当然，我们要清楚自己指甲的情况，如果发现指甲上的月牙突然间都不见了，就要当心，可能是指甲生长速度突然变慢引起。

至于为什么会变慢，就要具体问题具体分析了。


网传：指甲有竖纹就是消化不好、营养不良？

事实：竖纹学名“甲纵沟”，正常生理现象，不用慌。

指甲有竖纹真的无需大惊小怪，不信你看看身边人的指甲，大多数人的指甲都会出现竖纹，只是明显与不明显的区别。

赵医师介绍，指甲上的竖纹学名叫做“甲纵沟”，大多数情况下，很细小的竖纹属于正常的生理现象，与营养不好、消化不良一点儿关系都没有，不用太过恐慌。

如果是较为粗大粗糙的竖纹，就要怀疑是否有甲营养不良、扁平苔藓等疾病。

竖纹和灰指甲也不一样，不能混为一谈。

灰指甲的凹凸不平并非竖纹，甲板增厚、变色是灰指甲的特点。


网传：指甲上有小白点，就是有蛔虫？

事实：瞎扯，多数小白点只是指甲受损。

指甲上有小白点或小白斑并不代表身体缺钙或其他的营养素，和肚子里有蛔虫也没有直接的关系。

其实指甲有小白点也有个学名，叫做“点状白甲症”。

赵医师解释，大部分的小白点都只是因为指甲受轻微创伤所致，比如被门夹了，被东西砸了等等。

不用慌，过一段时间，等指甲慢慢生长，自然就会消失。

现在大家知道了吧，传说中的很多“指甲秘闻”其实都不靠谱，你被骗多久了？

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

指甲 月牙 健康 灰指甲

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

如何敷面膜效果好如何敷面膜效果好
怎样去眼部皱纹？去怎样去眼部皱纹？去
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈