指甲上有竖纹，我是不是身体不好？医生头一回解释了！

核心提示：指甲上“月牙”越多身体越健康？指甲上有竖纹代表营养不良？……在一些养生文章中，指甲似乎成为人体的“健康密码”，但专家对此却有不一样的看法。
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指甲上“月牙”越多身体越健康？指甲上有竖纹代表营养不良？……在一些养生文章中，指甲似乎成为人体的“健康密码”，但专家对此却有不一样的看法。
指导医生：
皮肤科主治医师 赵肖庆
网传：指甲“月牙”越多，身体越好？
事实：有些人天生没有“月牙”，不活了？
大多数人的指甲上或多或少都有几个“小月牙”，本来大家都不在意，直到网上开始流传“月牙”越多，身体越健康的说法，大家就开始慌了。
赵医师表示，“月牙”的学名叫“甲半月”， 这个指甲根部的白色弧形是新生的、尚未完全角质化的指甲，一部分外露，一部分被上方皮肤盖住。
其实，每个人的指甲都有个体差异，有的人可能天生就看不到月牙。
所以不必和别人比月牙的数量，多了不代表健康，少了也不是有疾病。
当然，我们要清楚自己指甲的情况，如果发现指甲上的月牙突然间都不见了，就要当心，可能是指甲生长速度突然变慢引起。
至于为什么会变慢，就要具体问题具体分析了。
网传：指甲有竖纹就是消化不好、营养不良？
事实：竖纹学名“甲纵沟”，正常生理现象，不用慌。
指甲有竖纹真的无需大惊小怪，不信你看看身边人的指甲，大多数人的指甲都会出现竖纹，只是明显与不明显的区别。
赵医师介绍，指甲上的竖纹学名叫做“甲纵沟”，大多数情况下，很细小的竖纹属于正常的生理现象，与营养不好、消化不良一点儿关系都没有，不用太过恐慌。
如果是较为粗大粗糙的竖纹，就要怀疑是否有甲营养不良、扁平苔藓等疾病。
竖纹和灰指甲也不一样，不能混为一谈。
灰指甲的凹凸不平并非竖纹，甲板增厚、变色是灰指甲的特点。
网传：指甲上有小白点，就是有蛔虫？
事实：瞎扯，多数小白点只是指甲受损。
指甲上有小白点或小白斑并不代表身体缺钙或其他的营养素，和肚子里有蛔虫也没有直接的关系。
其实指甲有小白点也有个学名，叫做“点状白甲症”。
赵医师解释，大部分的小白点都只是因为指甲受轻微创伤所致，比如被门夹了，被东西砸了等等。
不用慌，过一段时间，等指甲慢慢生长，自然就会消失。
现在大家知道了吧，传说中的很多“指甲秘闻”其实都不靠谱，你被骗多久了？
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