年年做体检，为什么还是被查出大病？专家说出了真相

核心提示：现在越来越多人开始注重每年一次的体检，但有时刚做完体检不久，身体出现了不适，到医院一查竟是大病，这是为什么呢？其实，大部分人没有意识到自己的体检存在漏洞。下面让专家来盘点几个体检常见误区。
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现在越来越多人开始注重每年一次的体检，但有时刚做完体检不久，身体出现了不适，到医院一查竟是大病，这是为什么呢？其实，大部分人没有意识到自己的体检存在漏洞。下面让专家来盘点几个体检常见误区。
指导医师：台州市立医院全科医学硕士、体检中心主任 李志敏
误区一：体检前准备不足
李主任说，一般在体检前，被检者会被告知一些注意事项，但很多人并不在意。
“体检前如果准备不足，会影响结果的准确性。”
首先，体检前天饮食要清淡，晚八点后要禁食，不要喝刺激性饮料，不要吃过甜、过咸、油腻的食物，不然将影响血糖、血脂及肝功能。
其次，晚上要早点休息，避免剧烈运动和情绪激动。
最后，要按规定时间采血，最迟不超过上午10点。
女性要避开经期，不化妆，不穿连裤袜，不戴饰物。
如果动过手术，要带相关病历和有关资料。
误区二：检查只认“高精尖”
很多人有这样的心理：顶级的医疗设备更能查出疾病，所以体检时宁可花大钱“买个心安”，也不屑做十几元的基础检查。
李主任说，平常经常碰到一些体检者，只重视某些CT和重要脏器检查，对尿常规、便常规等检查视而不见。
事实上，常规检查就能查出不少早期疾病，如：
血糖是检测糖尿病最直接的指标；
血脂可作为动脉硬化及心脑血管疾病的重要参考；
肛门指检能直接发现直肠肿瘤、息肉、前列腺病变等。
误区三：谈“辐”色变，拒做CT
李主任说，现在很多人会回避X线等检查，但这会为某些疾病埋下隐患。
比如肺cancer，若早期通过胸片查出，手术机会还很大，但到了咳血的程度，往往已出现转移。
其实，国际上曾建议每年做CT不超过2次，是基于以前的CT辐射量，现在的X线检查辐射剂量远低于国际上规定的人体可接受的射线剂量标准。
除了妊娠期的女性，其他人都可以接受检查。
误区四：体检完把报告随手一扔
“在门诊中我遇过很多人，检查后完全不看体检报告，只想知道自己的身体没有毛病就行。”
李主任说，体检报告能反映出你最近的健康状况趋势，所以仔细阅读报告很重要。
他提醒，看体检报告不单要看有没有病，还要看有没有得病风险。
所以，拿到报告应积极咨询医生，并将遗传病史等信息告知医生。
误区五：一次体检管一辈子
李主任说，一次健康体检不可能管三五年，更不能管一辈子。
坚持体检才能更好控制高血压、高血糖等疾病，及早发现肿瘤，提高治愈率。
他建议最好每年体检一次，尤其是白领和40岁以上人群。
呼吸系统疾病、心脑血管疾病、糖尿病患者最好半年做一次该病的检查。
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