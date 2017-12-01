符合这5点，说明你是真正的健康！中2个也要祝贺你

核心提示：世卫组织曾经为健康下过这样的定义：健康不但代表不生病，不虚弱，而且意味着身心和社会生活处于完全健康的状态。想知道自己是否健康，下面5个标准快自查一下吧！
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世卫组织曾经为健康下过这样的定义：健康不但代表不生病，不虚弱，而且意味着身心和社会生活处于完全健康的状态。想知道自己是否健康，下面5个标准快自查一下吧！
人体真正健康的五大标志
1、心肺功能好
健康的心脏心肌发达，心容量大，每跳动一次可以泵出血液 80~100ml，比一般人多20-30ml。
在一定的时间内，身体需要的血液相对固定，因此心跳一次的排血量增加，心跳次数就要减少，
一般而言，心跳慢是一件好事，可以让心脏在跳动后有较长时间休息，不容易疲劳，也可以为进行体力劳动储备力量，即使担负重体力劳动，也不会因心跳过快而出现头晕、心慌等不适。
肺脏健康的话，肺活量大，肺内气体可以很好交换，胸廓发达，呼吸缓慢、深沉。
每分钟进行约十次呼吸，就可以满足身体对氧气的需求。
这种效率高，用力省的呼吸法可以防止呼吸器官过度劳累，出现呼吸道疾病。
当心脏功能、肝脏、胃肠等内脏器官血液循环旺盛，营养供应充足，也说明状态比较健康。
2、生长发育良好
健康的人，身体发育较好，表现为个子高大，身材匀称，肌肉丰满，四肢有力。
同样岁数的两个人，如果A比B的身高、体重、胸围、呼吸差、肺活量、握力、弹跳力的指标高，说明A比B身体健康。
当然，以上只是举个例子，身体的发育情况与地区、遗传、营养等有关，不能单从一个方面进行判断。
3、身体素质好
我们的劳动、运动和各种动作，都是不同形式的、由神经系统支配的肌肉运动。
肌肉所表现出的力量、耐力、速度、柔韧等特性的区别，能反应出人神经系统和内脏的功能，所以它也是健康的标志之一。
健康的人，肌肉的体积大，力量大，可占体重40-50%。
4、神经系统的功能好
大脑是身体的主宰，指挥着身体的一切活动。
无论是工作、学习、思考、判断，抑或生活中的各方面行动，都会由大脑来支配。
平时吃得香，睡得甜，不头痛，不失眠，工作效率高，说明你很健康。
5、对外界环境的适应和抗病能力强
当外界气温升高，身体通过皮肤毛细血管的扩张向外散热；
当外界温度降低，身体通过肌肉产热，血管收缩等方式，保证体温平衡。
健康的人，天热了不易中暑，天冷了不易感冒就是这个道理。
人体在抵御传染病时也同样，身体健康的人血液中抗体多，在同样环境下，抵御传染病的能力更强。
最后小编提醒大家，一个人的身体健康与否，虽然受先天因素影响，但起决定性作用的还是后天的生活习惯。有些人天生身子骨很弱，但通过科学饮食和锻炼，也可以慢慢变得健康。
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