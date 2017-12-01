想要血压“乖乖”听话，7件事必须做！第3点最关键

核心提示：患者首次发现血压偏高，间隔I～2周后再进行检测。经过多次检测，他们的血压仍然高于标准值，就可以确定病人患上高血压。患者如果能做一次24小时动态血压监测更好，这样检测结果更准确。

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患者首次发现血压偏高，间隔I～2周后再进行检测。经过多次检测，他们的血压仍然高于标准值，就可以确定病人患上高血压。患者如果能做一次24小时动态血压监测更好，这样检测结果更准确。



确诊高血压后，需要采取哪些方法干预？

情况一：确诊病情后马上用药。它是针对那些经过多次检测血压一直居于较高值的病人而言的。

情况二：高血压患者可先进行阶段性非药物治疗，如无效再服药。这是针对血压忽高忽低的患者而言的。

不吃药，如何控制血压？

控制体重：肥胖是高血压的患病原因之一，适当减重能够降低血压。





控制饮食：少吃高热量的脂类、动物内脏、油炸食品、甜食，多吃蔬菜、水果、鱼虾、菌类、低脂奶制品等。

控制盐的摄入：高血压患者每天摄人盐量应少于5克(约小汤匙半匙)，尤其针对盐的吸收能力强的病人来说，控盐降压效果更好。

戒烟戒酒：香烟中含有对人体有害的尼古丁。它刺激心脏，加速心脏跳动频率，导致血管收缩，使人的血压升高。吸烟过量甚至能导致高血压患者心梗。

喝茶：茶碱有利尿作用，对高血压有一定好处。高血压患者摄入的茶碱含量过高，容易出现过度兴奋、失眠、心悸等症状。因此要注意选择茶碱含量低的红茶，避免饮用浓茶。





适度运动：运动能够增强人的体质，促进身体的新陈代谢。高血压患者宜选择慢跑、快走、游泳、骑自行车、体操等运动项目，一般运动时间控制在30-60分钟之间，强度不要太大。

保持良好心态：大多是的高血压发病都与他们的情绪波动有关。高血压患者应注意调整自己的心态、保持心情舒畅，尽量避免大喜大悲。

通过以上的方法，有些初期患者经过一段时间干预，血压控制良好，情况稳定，以后只需继续保持、定期监测血压即可；

如果血压仍然得不到控制，再考虑服用降压药。需要注意的是，即使在服用降压药，以上的生活习惯也不能放弃，它能帮你更好地稳血压。