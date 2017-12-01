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为什么别人80岁都不得心脏病？这5招护心法则，你该学学

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2017-12-2639健康网
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核心提示：管住嘴迈开腿，越来越成为现代人时尚健康的代言词。在高速运转的现实世界中，办公室白领久坐久站，三餐不准时，经常叫外卖吃快餐，天天抽烟喝酒，种种举措都会伤“心”。如何才能保护我们的心脏免受其害呢？

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管住嘴迈开腿，越来越成为现代人时尚健康的代言词。在高速运转的现实世界中，办公室白领久坐久站，三餐不准时，经常叫外卖吃快餐，天天抽烟喝酒，种种举措都会“心”。如何才能保护我们的心脏免受其害呢？

护心第一招：管住嘴

现代生活水平提高了，我们不但要吃饱，还要吃好。

除了要遵循“早餐吃好，午餐吃饱，晚餐要吃少”的原则之外，还要为自己制定一份健康食谱，定期给胃肠清毒，新陈代谢快了，心功能也增强了。

护心第二招：迈开腿

长期坚持规律的有氧运动，检查每周3-5次，每次半小时，运动可以一定程度地减低压力，舒缓心情，每天每人应该持续半小时的快走，在排毒中增强心血管的弹性。


护心第三招：控制体重

美国有研究指出，体重决定寿命长短，随着生活水平的日益提高，我们的BMI指数也在逐渐上涨，这也是近年来慢性病高发的主要原因之一。

肥胖是心血管疾病的温床，远离肥胖才是护心的重要举动。所以，我们一定要控制体重，将BMI控制在22.5-25最好。

护心第四招：控制情绪

要学会控制自己的情绪，别让坏心情、负能量影响我们一天的美好心情。

每天早晨在镜子前微笑，给自己全新的一天进行心理暗示，这对心脏是有帮助的。


学会心理调节，多看心理方面的疏导心情的书籍，多学深呼吸，多认识新鲜的事物，培养认识有趣事物的兴趣。

长期以往，养成乐观豁达的处世观，这对心脏是百益无一害的。

护心第五招：规律作息时间

早睡早醒，睡眠时间保持在八小时以上，每周至少有五天以上的优质睡眠，不做梦，这些是判断睡眠质量好不好的标准。

想要拥有优质睡眠，首先就是不要熬夜，熬夜对血管的伤害极大，夜间血压下降，如果此时的你还没入睡，你的器官还在顶风工作，那势必对你的身体造成不可逆转的伤害，尤其是心脏。

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