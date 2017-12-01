为什么别人80岁都不得心脏病？这5招护心法则，你该学学

核心提示：管住嘴迈开腿，越来越成为现代人时尚健康的代言词。在高速运转的现实世界中，办公室白领久坐久站，三餐不准时，经常叫外卖吃快餐，天天抽烟喝酒，种种举措都会伤“心”。如何才能保护我们的心脏免受其害呢？
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
管住嘴迈开腿，越来越成为现代人时尚健康的代言词。在高速运转的现实世界中，办公室白领久坐久站，三餐不准时，经常叫外卖吃快餐，天天抽烟喝酒，种种举措都会伤“心”。如何才能保护我们的心脏免受其害呢？
护心第一招：管住嘴
现代生活水平提高了，我们不但要吃饱，还要吃好。
除了要遵循“早餐吃好，午餐吃饱，晚餐要吃少”的原则之外，还要为自己制定一份健康食谱，定期给胃肠清毒，新陈代谢快了，心功能也增强了。
护心第二招：迈开腿
长期坚持规律的有氧运动，检查每周3-5次，每次半小时，运动可以一定程度地减低压力，舒缓心情，每天每人应该持续半小时的快走，在排毒中增强心血管的弹性。
护心第三招：控制体重
美国有研究指出，体重决定寿命长短，随着生活水平的日益提高，我们的BMI指数也在逐渐上涨，这也是近年来慢性病高发的主要原因之一。
肥胖是心血管疾病的温床，远离肥胖才是护心的重要举动。所以，我们一定要控制体重，将BMI控制在22.5-25最好。
护心第四招：控制情绪
要学会控制自己的情绪，别让坏心情、负能量影响我们一天的美好心情。
每天早晨在镜子前微笑，给自己全新的一天进行心理暗示，这对心脏是有帮助的。
学会心理调节，多看心理方面的疏导心情的书籍，多学深呼吸，多认识新鲜的事物，培养认识有趣事物的兴趣。
长期以往，养成乐观豁达的处世观，这对心脏是百益无一害的。
护心第五招：规律作息时间
早睡早醒，睡眠时间保持在八小时以上，每周至少有五天以上的优质睡眠，不做梦，这些是判断睡眠质量好不好的标准。
想要拥有优质睡眠，首先就是不要熬夜，熬夜对血管的伤害极大，夜间血压下降，如果此时的你还没入睡，你的器官还在顶风工作，那势必对你的身体造成不可逆转的伤害，尤其是心脏。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
女人阴毛稀疏是怎么回事？阴毛稀疏可能是这些原因引…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]