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HPV跟宫颈癌有什么关系？你知道吗？

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2017-08-1639健康网黄丽蓉
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核心提示：宫颈癌是妇女最为常见的一种恶性肿瘤，在我国每年大概会有十万宫颈癌新发病例，占世界总数的比例高达五分之一。

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宫颈癌是妇女最为常见的一种恶性肿瘤，在我国每年大概会有十万宫颈癌新发病例，占世界总数的比例高达五分之一。令人兴奋的是，就在今年的731日，在中国内地，能够对宫颈癌起到很好的预防作用的首个宫颈癌疫苗正式上市了！这也就意味着从今以后，女性同胞们就可以在国内的医院接种宫颈癌疫苗，再也不用跑到香港或者国外注射了！

什么是HPV病毒？

HPV病毒，即人乳头瘤病毒，是一种在人体中十分常见的双链病毒，百分之十到十五的人都会有HPV病毒感染，女性的外阴、阴道、宫颈这些粘膜上皮组织是受感染的主要部位。

HPV病毒也是需要分型的，HPV病毒大概有两百多种，然而大约只有四五十种会对生殖道引起感染，其中HPV16型、HPV18型是最常见的，导致宫颈癌癌前病变的高危型病毒。


HPV感染，一般来讲，假如患者的抵抗力比较强，大约需要两年的时间就能够驱除掉高危型HPV病毒，但是，仍有百分之十左右的病人会持续性发展，受到持续性感染，最终就会导致癌前病变，过了若干年就会引发宫颈癌，这是就是因感染HPV病毒患宫颈癌的发病过程。


HPV就是宫颈癌吗？

HPV并不等于就是宫颈癌，但是绝大多数的宫颈癌都跟HPV的高危亚型的持续性感染相关，这是因为HPV病毒使得宫颈的粘膜上皮受到感染，而且不断地复制。一些年后，病毒就会导致这个部位的癌前病变，假如没有筛查出这个癌前病变并尽快治疗，大约再过八到十年的时间，癌前病变就会演变成宫颈癌。在这个时候，再来预防和治疗宫颈癌，似乎有点晚，

因此，我们需要提前就采取有效的措施来预防宫颈癌，比如注射HPV疫苗。

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宫颈癌

人乳头瘤病毒

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