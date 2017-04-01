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春季皮肤过敏怎么办？中医有办法！

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2017-04-0839健康网
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核心提示：每到春季气候转换、温差悬殊大或温热潮湿之时，许多人常会发生皮肤过敏的现象。春季皮肤爱过敏怎么办呢？有什么好方法呢？下面跟着小编一起来看看中医有什么好办法助你解决过敏的问题吧！

　　每到春季气候转换、温差悬殊大或温热潮湿之时，许多人常会发生皮肤过敏的现象。春季皮肤爱过敏怎么办呢？有什么好方法呢？下面跟着小编一起来看看中医有什么好办法助你解决过敏的问题吧！

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　　春季皮肤过敏怎么办？不着急，中医有好方法帮你忙！

　　春季来临，花粉、柳絮易成为过敏原，使人出现皮肤瘙痒或皮癣等过敏症状。针对这种在春季易发的皮肤问题，小编收集了一些关于去除皮肤过敏的方法，希望给你带来帮助。

　　首先，了解春季皮肤过敏

　　每到春季气候转换、温差悬殊大或温热潮湿之时，许多人常会发生皮肤过敏的现象。由于种种环境因素，空气中散布的细菌孢子和花粉等致敏物质便会大量释放出几乎遍布人体所有组织的化合物组织胺，引起鼻塞、打喷嚏、流涕、喉咙发痒、眼皮肿胀等现象。致使人们出现全身皮肤奇痒、起疹块和鳞屑、脱皮、面部红白不一、斑驳陆离等过敏症。采用了金残花、薰衣草、杏仁油等成分的过敏修复霜可以有效缓解急性皮肤过敏的症状。

　　自制药方

　　中药汤洗脸法：透骨草30克、苦参10克、地肤子20克，将这些中药用水煎30分钟左右，滤过药渣留下中药汤用来洗脸，每天洗一次，洗完约5分钟后再用清水洗净。一服药可以反复用三至五天。

　　自制防过敏药茶：乌梅10克，防风10克，冲泡成茶饮用，过敏期间可天天饮用，有助于缓解皮肤过敏症状。

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