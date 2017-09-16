脸部毛孔粗大是什么原因 脸部毛孔粗大如何改善

核心提示：毛孔粗大是很常见病症之一，毛孔粗大很是让女性朋友们头痛的一件事情，那么脸部毛孔粗大是什么原因？脸部毛孔粗大如何改善？下面就一起来看看吧！

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毛孔粗大是很常见病症之一，毛孔粗大很是让女性朋友们头痛的一件事情，那么脸部毛孔粗大是什么原因？脸部毛孔粗大如何改善？下面就一起来看看吧！

脸部毛孔粗大是什么原因

哪个女性不想拥有细腻光滑的皮肤，可是偏偏就有很多肌肤问题，毛孔粗大是很多女性都头痛的一件事，毛孔粗大不仅影响面部美观，同时还使毛孔越来越大，脸部污垢越来清洗，那么脸部毛孔粗大如何改善？下面就和小编一起来看看吧！

1.缺水：当肌肤的真皮层缺乏水分，表皮细胞就会开始萎缩，毛孔及皱纹等问题会显得分外明显，所以给肌肤保湿是相当重要的！ 支招：多喝水 注重如何保持透明肌肤，每天早上一起床，就先喝一杯水（矿泉水），人的皮肤很薄，很容易干燥，所以首先要给皮肤提供水分。从早晨的第一杯水开始，全天至少要喝八杯水！

2.角质层：如长期不彻底清洁皮肤，会影响皮肤的新陈代谢及老化角质的脱落，毛孔会扩张起来！ 支招：做护理！ 油性皮肤，毛孔较大，皮脂分泌旺盛，因此必须注重皮肤清洁，除了仔细的洗脸外，还应经常使用以面粉，淀粉，栗子皮为原料制成的天然面膜，据说对油性皮肤特别有效！为了清洁皮肤，经常用热毛巾敷脸，大概每星期2－3次，通过敷脸使毛孔扩张后，用冰箱中冷藏的紧肤水收缩毛孔！

3.过剩的油脂！T字部位的皮脂分泌特别旺盛，当过多的油脂堆积在毛囊表面，就会令毛孔膨胀，使得毛孔粗大！ 支招：冰是绝招！ 对付毛孔粗大，前一晚将铁汤匙放在冰箱的冰格中，睡醒后便将冰冻匙放在眼部，即刻提神，眼肿全消，并同时用以收缩毛孔！

4.按压肌肤：护理皮肤的时候，如果方法不适当，同样会令毛孔变得粗大，就以去黑头为例，如果我们随意大力按压肌肤，就容易使肌肤的表层细胞破裂，一旦伤害到真皮的话，肌肤就难以产生新细胞。

具体做法是，先用热毛巾敷脸，然后做面膜，这样可以有效去除皮脂。防止皮肤排泄物堆积导致毛孔越来越粗大，最后，用在冰箱里冷藏的化妆棉蘸上化妆水，轻轻拍打，达到收缩毛孔的目的！

所以建议你最好是先给皮肤保好湿再说吧，看看能不能帮助你缩小毛孔呢！ 也可以试试用Biology Sun EGF毛孔紧致套装，专门针对毛孔进行护理的，效果不错，敏感性肌肤都可以使用，从清洁、控油到去黑头、去痘、收缩毛孔的都有，能有效修复红血丝，坚持使用能有效改善肌肤质量。