核心提示：卸妆油能去粉刺吗？卸妆油去粉刺的方法是什么？卸妆油有什么特点？针对这些问题，下面就和爱秀美小编一起来了解一下吧！

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

卸妆油能去粉刺吗？卸妆油去粉刺的方法是什么？卸妆油有什么特点？针对这些问题，下面就和爱秀美小编一起来了解一下吧！

卸妆油能去粉刺吗？

不少妹子都觉得长粉刺是一件很烦的事情，去粉刺的方式有很多。那么卸妆油能去粉刺吗？卸妆油去粉刺的方法是什么？一起来了解一下吧！

卸妆油是可以帮助去粉刺的。

虽说卸妆油的原理是“以油溶油”，但真正去除粉刺的原因不是这个哦。在使用卸妆油时，我们会用手指指腹稍微按摩肌肤，而在按摩的过程中，由于摩擦力的作用，那些浮在肌肤表面的油脂就会被摩擦掉了。这就是为什么使用卸妆油之后会感觉粉刺变少，磨砂膏也是同理。

卸妆油去粉刺的方法

卸妆油中的油分和乳化剂协同作用，通过按摩会让毛孔中的粉刺慢慢浮出来，乳化剂含量越高，粉刺浮出的效果就越好。

然后用茶树精油或者含有过氧化苯甲酰的产品涂在粉刺上消炎杀菌以免粉刺再度出现。

方法：1.先用温热的毛巾敷在粉刺上面一会儿；

2.用卸妆油在粉刺上轻轻按摩；

3.用少量水乳化卸妆油；

4.用洁面再次清洁；

5.使用茶树精油或者含有过氧化苯甲酰的产品涂在粉刺上。

卸妆油有什么特点

除卸妆之外，各品牌的卸妆油要“精益求精”细分的话还是各有特点：FANCL净化卸妆油因完全不含矿物油、人工合成酯及防腐剂，最适合各类敏感肌肤使用；ShuUemura植村秀是唯一按油、中、干不同的皮肤状态，把洁颜油分为清爽型、保湿型和润泽型的，新上市的绿茶洁颜油和FANCL卸妆油一样，还强调了抗氧化、去黄功效；清肌晶洁肤油特别针对了油性皮肤的毛孔粗大和黑头、白头；AQUA深层洁肤油则添加了保湿成分水卵磷脂和镇静消炎的芦荟精华……

另外值得一提的是强生婴儿润肤露。它卸除浓妆的效果不如植物油的卸妆油，但很多传说它会引发痘痘却是“冤枉”的。它是纯净的矿物油，婴儿和孕妇都可安全使用。只是因为质感比较稠厚，且不会遇水乳化，所以一定要花点工夫用温水和清洁产品将它彻底洗净，否则，就像为皮肤封了层含有彩妆和油垢残迹的“油脂膜”。

市场上出现的卸妆凝胶是以后趋势，“吸附卸妆”不伤皮肤，不油腻。



