茶水可以洗头发吗 茶水洗头发有什么好处

核心提示：洗头发是大部分女生最讨厌的事情之一，因为洗头发十分麻烦。那么茶水要和洗发水一起用吗？茶水洗头发的正确方法是什么？一起来看看！
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洗头发是大部分女生最讨厌的事情之一，因为洗头发十分麻烦。那么茶水要和洗发水一起用吗？茶水洗头发的正确方法是什么？一起来看看！
茶水要和洗发水一起用吗
说到茶水，大多数人的第一反应肯定是用来喝的。其实茶水除了喝，还可以用来洗头发，且茶水洗头发有很大的好处。那么茶水要和洗发水一起用吗？茶水洗头发的正确方法是什么？
用茶水洗头可以去油脂，但是洗完后头发可能会不太柔顺，用茶水和洗发水一起用，去除头皮污垢比较彻底，也不会有任何副作用，洗完头发后如果出现头发不柔顺的现象，可以用护发素来调整。
茶水洗头的正确方法茶水洗头可以直接用喝剩下的茶水，将茶水慢慢倒在头发上，并轻轻揉搓头发，使茶水触及头皮，渗入发根，然后用浴帽或毛巾将头发抱起来，包5到10分钟后，再用洗发水洗一遍，最后用温水冲洗干净即可。
茶水洗头发的正确方法
第一，把适量的茶叶放入一个盆内，加入沸水晾至常温。
第二，用洗发水洗头并冲干净泡沫。
第三，把头发泡在常温的茶叶水里10分钟，注意，要把茶叶捞干净，不然粘在头发上不好取。
第四，用清水冲洗下，擦干。用茶水洗头可使头发柔顺有光泽，且不容易掉发。
洗头发的正确方法是什么
步骤1
洗头前，先用梳子将头发梳开，一边用梳子按摩头皮，然后用清水先将头发冲洗一遍，这样可使头发上的灰尘、脏污及头皮屑略微减少，如此在洗头时，便可减少洗发精的用量，以降低对头皮的刺激。
步骤2
选择一个最舒服的水温，你可以用头皮测试水温，不过通常情况下四十度左右是比较合适的水温，然后用温水将头发彻底的打湿。
步骤3
倒取适量的洗发精大约是一枚一元硬币大小在手上，加水轻轻搓揉至起泡，再涂抹于头部清洗，然后冲洗干净。如此重复两次，便可彻底清洁头皮与发丝，切记千万不要直接将洗发精倒在头上搓洗，如此容易造成头皮局部的洗发精浓度过高，长久下来，可能会形成异常脱发的后遗症。如果是短发的话也需要相应的减少洗发水的用量。
步骤4
洗头发时应以画圆圈的方式洗头，一边用指腹按摩头皮，可促进血液循环，切记千万不要用指甲搔抓头皮，这样的动作容易使头皮受伤。而油性头皮者应着重清洗发根，干性头皮者则不宜清洗太久，以免让洗发精与头皮接触的时间过长。如果你想清洁的更加彻底，或者你的头发很长，不妨再用梳子把泡沫由发根往下梳到发尾，这样能把头发上的污垢去除的更加干净哦。
步骤5
用大量的清水将洗发精冲洗干净。如果冲洗不干净，洗发水残留将会造成头皮过敏现象，在冲洗过程中不要使用过热的水来冲洗，热水也是伤害头皮的杀手，高温会使头皮水分流失而变得干燥，所以，如果你担心冲洗不干净，可用温水或冷水多冲洗几次即可。头皮屑患者可使用药性洗发精，但洗头方式则略微不同。第一次洗头后先将头发冲洗干净，第二次洗头时则不要马上冲洗，让洗发精的泡沫停留5~10分钟，以使药性发挥作用。
步骤6
冲洗完头发之后用手先握着头发根部，然后像拧抹布一样轻轻扭转头发，将头发的水分挤出。然后倒取洗发水等量的润发乳，将其分别点在头发的前、中、后等五个部位。你可以用梳子代替手指，让润发乳附着在头发上更加均匀，如果遇到有的地方不好梳，不妨再加一点水来润滑下。
步骤7
最后可以将润发乳冲洗干净了，你可以让冲下去的水暂时集中在发尾处，这样能加强滋润容易受损的发尾。
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