护肤大作战 让自己美美哒

核心提示：现在越来越多的女孩子在为黑眼圈、眼袋而烦恼，想要每天“美美哒”，就要对自己的身体进行排毒与修复。
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现在越来越多的女孩子在为黑眼圈、眼袋而烦恼，想要每天“美美哒”，就要对自己的身体进行排毒与修复。
1、夜间护肤
夜间是肌肤修复的最好时机，特别是在23点左右，肌肤细胞分裂最激烈，在这个黄金时间内，滋养面膜，眼霜，精华就是必不可少的了，想要早上看到完美肌肤，这时的保养一定要做到位才行。
2、早点休息，采用一个舒服的睡姿
侧睡：在双腿间垫一个枕头，这会让你感到舒服;
平躺：在双腿下垫一个枕头，从而减轻背部的压力;
避免趴着睡觉：趴着睡觉会引起背部和颈部的不适。
3、坚持锻炼，避免压力
每天打盹不要超过20～30分钟，否则会与晚上睡眠质量冲突。
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