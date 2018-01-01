这些食物不仅好吃 还能让你变漂亮

核心提示：女人想要保持年轻，应该为皮肤做点什么呢？买各种进口护肤品？吃各种保健品？每天坚持化妆？不可否认，这些方法对容貌有一定的帮助，但它并不能从根本上让你变美，那么想要变美有哪些方法呢？ 不妨试试食疗吧！

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女人想要保持年轻，应该为皮肤做点什么呢？买各种进口护肤品？吃各种保健品？每天坚持化妆？不可否认，这些方法对容貌有一定的帮助，但它并不能从根本上让你变美，那么想要变美有哪些方法呢？ 不妨试试食疗吧！

1、番茄

营养学家研究显示，每人每天食用50克—100克鲜番茄，即可满足人体对几种维生素和矿物质的需要。番茄生吃能补充维生素C。煮熟后食用，所含的番茄红素和其他抗氧化剂含量会显著上升，起到降低心脏病的风险和抗衰老的作用。

2、葡萄

葡萄中富含丰富的维生素、矿物质和类黄酮。类黄酮是一种强力抗氧化剂，可抗衰老，并可清除体内自由基。另一方面，葡萄籽中富含的花青素，其抗氧化的功效比维生素C高出18倍之多，可以说是真正的抗氧化明星。

3、红酒

红葡萄酒含有200多种对人体有益的营养成分，糖、有机酸、氨基酸、维生素、多酚、无机盐等对人体非常有益。手脚冰冷的女性，可以用红酒促进血液流通，让整个人的气色好起来。对有轻微贫血的女性，红酒可养气活血、养颜美容，使皮肤变得有弹性。

4、茶叶

在英国，茶叶被誉为“健康之液，灵魂之饮。”茶中含有的茶多酚，具有很强的抗氧化性和生理活性，是人体自由基的清除剂，可以阻断亚硝酸胺等多种致癌物质在体内合成。它还具有防辐射的效果，上班族要常喝。

5、醋

醋也是一种常用到的调味品，它的酸味可加速唾液分泌，促进消化。另外，醋酸及柠檬酸则能渗透食物，有很强的杀菌能力。日本一项有关食醋类的研究指出，醋含较高氨基酸，有助抑制人体老化，预防各种老年疾病。用加醋的水洗脸或洗澡，能起到松软皮肤、增强皮肤活力的作用。

6、生姜

生姜是平时生活中常用的调味品，可是它也是一味药，一种养生食材。姜中不仅含有丰富的蛋白质、多种维生素、胡萝卜素、钙、铁、磷，它其中含有的姜辣素进入人体后，有很强的抗氧化效果，可防止或减少脂褐素的沉积，预防老年斑。

7、黄豆

黄豆主要成分是蛋白质，尤其是素食者的蛋白质来源。它们包含了人体所必需的氨基酸，对肌肉的修复和再生，皮肤、头发、指甲的生长都有好处。