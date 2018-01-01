额头上长痘痘是什么原因？面部清洁要得当

核心提示：青春期长痘痘的话不是可怕的事，很快便能消掉，但是很多过了青春期的童鞋还是会继续长痘，偶尔是脸上长痘，偶尔是额头长痘痘。额头上长的痘痘显得特别明显，那该怎么办呢？额头上长痘痘是什么原因？

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青春期长痘痘的话不是可怕的事，很快便能消掉，但是很多过了青春期的童鞋还是会继续长痘，偶尔是脸上长痘，偶尔是额头长痘痘。额头上长的痘痘显得特别明显，那该怎么办呢？额头上长痘痘是什么原因？

额头上长痘痘是什么原因？1、生活不规律

当我们额头上长痘痘时，就已经表示我们的肝脏已经积存了过多毒素，不规律的生活、昼夜颠倒、长时间熬夜都会让我们的肝脏不能在正常时间工作。睡眠质量不好，休息不够。这是现代都市人惯有的毛病，也是我们额头上长痘痘的元凶之一。在睡眠过程中，血管中会有大量的血液集中，老化的废物会排出。睡眠不足的话就会打乱这个肌肤的机制，让皮肤状态变差，额头的痘痘也就因此长出。

额头上长痘痘是什么原因？2、面部清洁不当

我们额头上长痘痘的原因主要一个就是我们的面部清洁不够合理。在人的面部，额头这个地方的油脂分泌非常旺盛，因此，我们在进行面部清洁的时候，如果不特别注意额头的去油，很容易导致毛孔被堵塞导致排油不畅，那么皮脂腺继续分泌，皮脂就在毛孔中累积起来，突起、成为痘痘。另外现在的MM似乎都喜欢留个齐刘海，但是由于女生的刘海太长或者太厚，阻止了皮肤分泌物的正常排泄，导致有毒分泌物潜藏在皮肤内，会引发额头上痘痘的产生。

额头上长痘痘是什么原因？3、内分泌失调

内分泌失调导致我们体内激素分泌失衡引发额头长痘痘。当雄性激素分泌偏多时，人体就会出现一系列的变化，皮肤变得有弹力，但却粗糙，皮肤的油脂分泌过旺皮脂发达，在这个时候，如果全身的抗病能力，尤其是面部皮肤抗病能力低下的时候，在感染的痤疮杆菌，额头上的青春痘就随之产生。

关于额头上长痘痘的原因你了解吗？那在日常生活中就要做好相关的预防措施以及皮肤护理了。我们如果想要去掉自己额头上长的痘痘，就要先改变这些坏习惯，晚上十点按时上床睡觉休息，让自己的身体进入休眠状态。哪怕睡不着，就是放松状态下也有利于我们肝脏的排毒工作。另外我们要保证良好的饮食起居规律，多吃一些清淡的蔬菜瓜果，保持良好的心态。