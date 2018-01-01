脸上长脂肪粒怎么办？3个妙招帮你消掉

核心提示：脸上长脂肪粒怎么办？如果脸上长了脂肪粒那就让你的美貌大大打了折扣，如果放任不理还很容易出现其他的肌肤问题。那么脸上长脂肪粒怎么办呢？下面跟着小编一起来看看吧！
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脸上长脂肪粒怎么办？如果脸上长了脂肪粒那就让你的美貌大大打了折扣，如果放任不理还很容易出现其他的肌肤问题。那么脸上长脂肪粒怎么办呢？下面跟着小编一起来看看吧！
脸上长脂肪粒怎么办？1、维生素E去除脂肪粒
每天洗完脸，可以用维生素E涂抹在脂肪粒上，大概一个月，就会看见成效，当然，选择维生素E眼霜更加方便安全。
脸上长脂肪粒怎么办？2、精油去除脂肪粒
第一步：将几种精油和基础油充分混合。
第二步：把配好的精油涂在耳后40分钟以上，检验是否有敏感反应。
第三步：中指沾取1滴调好的精油，在眼睛四周点上薄薄一层，用量不要过大，否则，反倒容易刺激皮肤产生脂肪粒。
第四步：用食指在下眼脸由内向外方向滑动约3~5次，到眼尾时稍向上提起并停顿1秒。
第五步：上眼窝处，用食指轻轻平滑涂抹，再用大拇指以按压穴位方式由内向外按压，每次停留3-5秒，刺激眼部穴点，促进血液循环。
第六步：并拢食指、中指、无名指三指，用指腹余温抚贴于眼部约5秒，促进血液循环，舒缓眼部疲劳，排除眼周沉积毒素。
脸上长脂肪粒怎么办？3、正确涂眼霜去除眼部脂肪粒
顺内眼角、上眼皮、眼尾、下眼皮做顺时针按摩，力度以没有拉扯感为宜，即便是质地丰厚的眼霜3-5圈就可以，如果还不放心可以采用点状按压涂抹，但要注意指腹的力量和保证覆盖全面，让养分均匀渗透入里层。因为当养分无法均匀地分布，也会导致肌肤局部有过多的营养，而另一部分却缺乏营养，这样就有可能导致肌肤内分泌与代谢错乱，也有可能会催发脂肪粒。
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