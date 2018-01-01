加班熬夜黑眼圈 敷眼来去除

核心提示：逼近年关，工作压力大，加班熬夜已是家常便饭，这让MM们备受黑眼圈的困扰。黑眼圈该怎么去除，赶紧搬张小凳子来看看吧！

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逼近年关，工作压力大，加班熬夜已是家常便饭，这让MM们备受黑眼圈的困扰。黑眼圈该怎么去除，赶紧搬张小凳子来看看吧！

去掉黑眼圈的方法1：温毛巾敷眼法

热敷有助促进血液循环，用柔软的棉质毛巾浸入温热的清水中拧干后铺在上眼皮上，反复2--3次;水温不可太热，因眼睑皮肤很薄，过热敷会使皮肤松弛、起皱。

去掉黑眼圈的方法2：茶包敷眼法

将两个红茶包浸泡在温水中片刻，然后取出，挤干水分，敷在眼眶上，躺下闭眼放松一会儿。红茶中所含的单宁有收缩血管的作用，可有效缓解黑眼圈。你还可以使用绿茶包，把浸泡过的绿茶包放在冰箱里冷冻片刻后取出敷眼，冷冻过的茶包可以消肿，并且绿茶富含强效抗氧化成分ECGC，被皮肤吸收后有助修复受损细胞。

去掉黑眼圈的方法3：酸奶敷眼法

用纱布蘸上酸奶，敷在眼睛周围，每次10分钟，眼周的皮肤就能喝饱水。另外，酸奶的性质温和，有去角质美白的功效，还能镇静晒后肌肤，可以多重保护mm的皮肤！